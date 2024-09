Nizza, il programma delle Journées Européennes du Patrimoine

L’invito è quello di esplorare il ricco patrimonio della città di Nizza durante le Giornate Europee del Patrimonio 2024 il 21 e 22 settembre: la proposta è quella di tante visite, laboratori e mostre.



Le Giornate Europee del Patrimonio 2024, che si svolgeranno il 21 e 22 settembre, offrono un'occasione unica per scoprire il ricco patrimonio storico, culturale e artistico della Francia. Questo evento annuale invita a conoscere gratuitamente luoghi che spesso sono chiusi nel resto dell'anno: monumenti, musei, castelli, siti naturali e molti altri.





Dove andare a Nizza

Il tema di questa edizione, “Patrimonio di rotte, reti e connessioni”, mette in luce i percorsi, gli scambi culturali, le rotte marittime e commerciali che hanno fatto la storia della Francia.Nella Métropole di Nice Côte d’Azur, i comuni aprono le loro porte con diversi eventi: visite guidate, mostre, conferenze e laboratori interattivi per grandi e piccini.Archives Nice Côte d’AzurSite de Fabron Palais de Marbre9, avenue de FabronAssouciacioun dou Malounat9, rue du MalonatAteliers du livre-reliure5, rue DesboutinBibliothèque Patrimoniale Romain Gary21 bis, boulevard DubouchageBibliothèque Raoul Mille33, avenue MalaussénaBibliothèque Universitaire Henri Bosco100, boulevard Édouard-Herriot - Campus Carlone – Université Côte d’AzurCentre de découverte mer et montagne / Base de l’aigle nautiqueBase nautique - 50, boulevard Franck-PilatteCentre du Patrimoine - Le Sénat14, rue Jules-GillyChapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage270, route de TurinChapelle Sainte-Croix des pénitents blancs1, rue Saint-JosephClub nautique de Nice50, boulevard Franck-PilatteConsulat génétal d'Italie72, boulevard GambettaCrypte ArchéologiquePlace Jacques-TojaÉglise Holy Trinity Church11, rue de la BuffaÉglise orthodoxe Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra6, rue LongchampÉglise Saint-Barthélemy11, montée Claire-Virenque (rendez-vous sur le parvis de l’église)Fort du Mont-AlbanChemin du fort du Mont-AlbanForum d'urbanisme et d'architecture89, route de TurinGrande synagogue de Nice7, rue Gustave-DeloyeHôtel de Ville5, rue de l’Hôtel-de-VilleLaboratoire de préhistoire de la Côte d'Azur15, boulevard Maurice-MaeterlinckLa Mouette - Les pointus de NiceQuai EntrecasteauxL’Artistique - Centre d'Arts et de Culture & Espace Ferrero27, boulevard DubouchageLa Semeuse - Centre culturel La Providence8 bis, rue Saint-AugustinLE 10989, route de TurinMusée Matisse164, avenue des Arènes de CimiezMusée de la Photographie Charles Nègre1, place Pierre-GautierMusée d'archeologie de Nice / Cimiez160, avenue des Arènes de CimiezMusée de préhistoire de Terra Amata25, boulevard CarnotMusée des Beaux-Arts Jules Chéret33, avenue des BaumettesMuséum d'histoire naturelle60, boulevard RissoMusée National Marc Chagall36, avenue du Docteur-MénardMusée National du sport6, allée Camille-Muffat, stade Allianz RivieraObservatoire de la Côte d'Azur96, boulevard de l’ObservatoirePalais de l'agriculture113, promenade des AnglaisPalais Lascaris15, rue DroiteStudios de la Victorine6, avenue Edouard-GrindaSynagogue Michelet et Mikve Benkemoun22, rue MicheletTerrasses des ponchettesEscalier angle quai des États-Unis / rue Raoul-BosioThéâtre Francis Gag4, rue de la CroixThéâtre National de Nice4-6, place Saint-FrançoisTour Bellanda - Le BellandariumMontée Lesage – colline du ChâteauTour Saint-FrançoisRue de la TourUniversité Côte d’Azur - Campus de TrotabasFaculté de Droit et Science politiqueAvenue du Doyen-Louis-TrotabasUniversité Côte d’Azur - Campus de Valrose28, avenue ValroseVilla Dreamland6, boulevard du Prince-de-GallesIldelle Journées Européennes du Patrimoine di Nizza é inserito al fondo di questo articolo.