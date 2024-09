Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Dal 19 al 21 settembre 2024 – Singulière - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;



Dal 20 al 22 et dal 27 al 29 settembre 2024 - L'Illiade...L'Assaut - Théâtre Antibéa, ore 20,30 ;



Venerdì 20 settembre “Il Coro dell’Esercito Francese canta il Requiem di Cherubini”

CATTEDRALE – 20:45

Coro dell'Esercito Francese (dir. Aurore TILLAC)

Orchestra Nazionale di Cannes dir. Beniamino LEVY

2a sinfonia in re maggiore op. 36 di Ludwig Van BEETHOVEN

“Requiem” n.2 in re minore di Luigi CHERUBINI (1836)

Tale concerto sarà oggetto di diretta televisiva; non saranno ammessi ritardi

Prezzo unico dei posti € 40 (canone aggiuntivo € 1,20)



Sabato 21 settembre 2024 - 1er Kids trail des Semboules - Parc de loisirs des Semboules, ore 20,30 ;



Sabato 21 settembre 2024 - Journée du Patrimoine - Visite guidée - Antibes Coté Mer, ore 10 ;



Domenica 22 settembre “L'anima sacra della Corsica”

CAPPELLA DI SAN BERNARDINO - 20:00

Ensemble “Fiuminale”

Jean-Philippe Guissani e Maxime Merlandi

Canti corsi sacri e profani

Prezzo dei posti € 27 (quota noleggio aggiuntiva € 1,20)



Esposizioni

Fino al 27 settembre 2024 - Le partage du sensible - Fondation Hartung-Bergman

Fino al 27 settembre 2024 - Regards croisés sur le Cap d’Antibes - Office de tourisme d'Antibes Lacan

Fino al 29 settembre 2024 - Sportifs !! - Claude Serre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Fino al 05 octobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Tutti i martedì ore 10

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles – Venerdì 20 settembre 2024 – Ore 10;

Balade Nature sur le sentier du Littoral - Venerdì 27 settembre ore 9,30



BEAULIEU SUR MER

Beaulieu Classic Festival 2024

Fino al 21 Settembre 2024

Beaulieu-sur-Mer mette sotto i riflettori la musica classica offrendo al pubblico concerti di alta qualità e valorizzando diversi luoghi prestigiosi o atipici, una vera e propria scoperta del patrimonio di Beaulieu.

- Giovedì 19 settembre: ore 19.30: Janoska - Casino de Beaulieu

- Venerdì 20 settembre: ore 20.00 - Cena di gala - Hôtel Royal Riviera

- Sabato 21 settembre: Concerto di chiusura - Coro dell'Esercito Francese - Casino de Beaulieu

Plage petite Afrique

Casino de Beaulieu

Eglise Anglicane

Hôtel Royal Riviera



Giornate europee del patrimonio 2024: Beaulieu-sur-Mer

Da sabato 21 a domenica 22 settembre 2024.

Sui temi: “Patrimonio di percorsi, reti e connessioni” e “Patrimonio marittimo”.

Sabato 21 settembre : dalle 9.30 alle 12.00 sulla Môle des Pêcheurs (marina)

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



Ritorno a scuola letteraria, Conferenza

Martedì 24 settembre 2024 alle 15.

La Librairie MASSENA è lieta di venire a Beaulieu-sur-Mer per offrire ai lettori una selezione dei libri da non perdere in autunno, con l'ambizione di rappresentare tutta la diversità.

Potrete scoprire i loro libri preferiti e saperne di più sui libri che presto entreranno nei vostri scaffali!

Al termine della presentazione verrà servito un aperitivo.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



Mostra di Evamarc’h – L’atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 28 Settembre 2024

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Giornate Europee del Patrimonio a Beausoleil: mostra e caccia al tesoro

Sabato 21 settembre da 10:00 a 17:00

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch 06240 Beausoleil



Giornate Europee del Patrimonio a Beausoleil: visite guidate al Riviera Palace e al Foyer du Poilu

21 settembre > 22 settembre

Journées Européennes du Patrimoine Bureau d'Information Touristique de Beausoleil

32 boulevard de la République



Giornate Europee del Patrimonio a Beausoleil: visite guidate a Villa Juturne

21 settembre > 22 settembre

Culturale

Journées Européennes du Patrimoine Bureau d'information Touristique de Beausoleil 32 boulevard de la République



BREIL SUR ROYA

Festa di San Michele

Sabato 21 settembre da 10:30 a 19:00

place de l'Eglise Hameau de Libre



Giornate del patrimonio di Breil-sur-Roya

21 settembre > 22 settembre

Association Sancta-Maria in Albis



CAGNES SUR MER

Giornate europee del patrimonio : Cagnes-sur-Mer

Da sabato 21 a domenica 22 settembre 2024.

Château-musée Grimaldi et Musée Renoir



Corsa delle Carriole

21 settembre > 22 settembre

Chapiteau Espace Loisirs



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Spectacle, Une heure de tranquillité / 3 lits pour 8

Venerdì 20 settembre 2024

19h - Pièce "Une heure de tranquillité"

21h - Pièce "3 lits pour 8"

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conférence,Napoléon face à la Russie : les clés pour comprendre

Venerdì 20 settembre 2024 ore 18

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations, L'art prend l'air

Venerdì 20 settembre 2024 ore 16,30

Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko

34 Boulevard de la République



Animations, Village de rentrée étudiante

Venerdì 20 settembre 2024 dalle 12 alle 17

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



Spectacle, Cannes Cabaret Latino

Venerdì 20 settembre 2024 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite commentée des Jardins de la Villa Rothschild

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre 2024

au dimanche 22 septembre 2024

Horaire(s) :

Le 21 : 10h et 14h

Le 22 : 14h

1 avenue Jean de Noailles

Villa Rothschild



Concert, Récital de piano Elsa Cassac

Sabato 21 settembre 2024 ore 19

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Journées européennes du patrimoine 2024

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre 2024

Entrée libre

(sauf traversée en bateau pour les îles)

Luoghi diversi



Festival Food'La Bocca

1ere édition

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Samedi : 18h-23h

Dimanche : 11h-21h

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



Animations, La réalité virtuelle

Sabato 21 settembre 2024

Horaire(s) :

11h, 12h, 14h et 15h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Excursion, Visite guidée de la Croix-des-gardes

Domenica 22 settembre 2024 ore 10 e 14

Parking du Liberator, Cannes



Spectacle, Broadway, nous voilà !

Domenica 22 settembre 2024 ore 18

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Concert, Moments musicaux de Forville

Au kiosque des allées de la Liberté

Domenica 22 settembre 2024 ore 11,30

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Journée mondiale Alzheimer

Cultivons l’espoir

Lunedì 23 settembre 2024 dalle 13,30 alle 17

Hôpital de Cannes Simone Veil

15 avenue des Broussailles



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



Exposition du dauphin et de la carpe pédagogiques

Fino a domenica 22 settembre 2024

Du lundi 16 septembre 2024

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



Événement sportif, Régates royales 2024

46e édition

Da lunedì 23 settembre a sabato 28 settembre 2024

Yacht Club de Cannes - Régates royales



Spectacle, La musique et le 7e Art

Par Bernard Guiraud

Martedì 24 settembre 2024 ore 18

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition, Les avaloirs peints de Cannes

Fino a sabato 12 ottobre 2024

Horaire(s) :

Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Les opérations de 1944 illustrées par des timbres et documents philatéliques

Fino a giovedì 17 ottobre 2024

Horaire(s) :

Jeudi : de 18h à 20h

Dimanche : de 9h30 à 12h30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CAP D'AIL

Journées Européennes du Patrimoine : Cap d’Ail

Da sabato 21 a domenica 22 settembre.

41a Giornata del Patrimonio il 21 e 22 settembre a Cap d'Ail.

Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur - Bureau de Cap D'ail

87 bis avenue du 3 septembre



GORBIO

Notte degli artisti a Gorbio

Sabato 21 settembre da 19:00 a 00:00

Place de la République



LA BOLLENE VESUBIE

Festival du théâtre et de l’oralité

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024 dalle 10 alle 18.

Samedi 21 septembre:

10 h L’éclaireur atelier de théâtre de papier et d'ombres végétales Sur inscription Théâtre d'ombres

15h Contes pour enfants compagnie ACIA

20h DON QUICHOTTE What Else ? LE PITCH

Une bouffonnerie épique, propagatrice de bonne humeur.

Dimanche 22 septembre:

10h Contes pour enfants compagnie ACIA

15h l’illusion conjugale Pitch : compagnie ARTIST'OKRAT PROD

La pièce a remporté 4 Molières à sa création. C'est un bijou de drôlerie et

de charme.

18hCloture du festival

place Général de Gaulle



LA TURBIE

Giorni del Patrimonio Europeo : visita gratuita del Trophée d'Auguste

21 settembre > 22 settembre

Trophée d'Auguste

Avenue Albert 1er de Monaco



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

Fête de la Ferme “Spiruline du Comté de Nice”

Domenica 22 settembre 2024

Orari di apertura il domenica dalle 10 alle 18.

Ferme "Spiruline du Comté de Nice"

2985 route de la Roquette



MENTON

Inaugurazione della mostra "Eclettismo e fantasia

Venerdì 20 settembre

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Spettacolo poetico "Au fil de l'eau" presentato da Patrick Megevand.

Sabato 21 settembre

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Spettacolo della compagnia "Bal" alle Galeries des Musées

Sabato 21 settembre dalle 15 alle 16

Palais de l'Europe 8

avenue Boyer



Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025: Cena concerto: Piaf, la Vie en Rose

Sabato 21 settembre dalle ore 20

Cena/pranzo con spettacolo

Concerto

Canto/canzoni

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure Menton



Concerto jazz: chiusura delle Giornate del Patrimonio 2024

Domenica 22 settembre dalle ore 17,30

Voûte du Patrimoine

Esplanade des Sablettes



Giornate Europee del Patrimonio - Mostra "Mentone nel tempo" alla Casa dou Païgran

Domenica 22 settembre dalle 14 alle 18

Tradizione e folclore

Esposizione

Giornate del patrimonio

Maison des Arts et Traditions Populaires

5 rue Mattoni



5ème salon des jeux vidéos et de Société

21 settembre > 22 settembre 2024

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Giornate Europee del Patrimonio - Mostra di "Les voiles latines Riviera

21 settembre > 22 settembre 2024

Quai Napoléon III



Journées de la Mer - Balade en Mer - Découverte de la Riviera française

21 settembre > 22 settembre 2024

Vieux Port de Menton

Quai Napoléon III



Giornate Europee del Patrimonio: "Visite eccezionali alla Capitaneria di Porto e al faro di Mentone".

21 settembre > 22 settembre 2024

Phare et capitainerie du vieux port de Menton

Quai Napoléon III



Journées de la Mer - Sortie découverte en Palmes masque tuba - Plage Hawaii

21 settembre > 22 settembre 2024

Plage Hawaï

Promenade Reine Astrid



Journées de la Mer - Observation en voilier - découverte des cétacés de Méditerranée

21 settembre > 22 settembre 2024

Vieux Port de Menton

Quai Napoléon III



Giornate del Patrimonio 2024 - Serre de la Madone

21 settembre > 22 settembre 2024

Giornate del patrimonio

Jardin Serre de la Madone

74 bis route du Val de Gorbio



Visita guidata alla mostra Claude Como, Sweet Symphony.

Fino al 21 settembre 2024

Galerie des musées Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Mostra "Claude Como, Sweet Symphony

Fino al 21 settembre 2024

Arte contemporanea

Galerie des musées Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: Giardino del Palais de Carnolès

Palais de Carnolès 3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata: giardino della Serre de la Madone

Fino al 30 settembre 2024

Martedì - 10:30 - 12:00

Giovedì - 10:30 - 12:00

Domenica -15:00 - 16:30

Jardin Serre de la Madone 74 Rte du Val de Gorbio



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires 5 rue Mattoni 06500 Menton



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Musée du Bastion Jean Cocteau Quai Napoléon III



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



MONACO

Exhibition - "Monaco Business"

Giovedì 19 settembre 2024

Sea Club - Le Méridien Beach Plaza

20 Av. Princesse Grace



Show - "4th Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous"

Da domenica 22 a lunedì 23 settembre 2024

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



OPMC - "Season Opening Concert"

Domenica 22 settembre 2024, alle 15h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Evento - "33e Monaco Yacht Show"

Da mercoledì 25 a sabato 28 settembre 2024

Port Hercule de Monaco



Exhibition - "Art Collect ACT-IV"

Fino a venerdì 27 settembre 2024

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Benjamin Tranié

Venerdì 20 settembre 2024 alle 19.

Congratulazioni e tutto il resto.

Il nuovo spettacolo di Benjamin Tranié.

Philippe Retcon e Tiffany Ledut sono onorati e lieti di invitarvi al loro matrimonio. Appuntamento in municipio alle 15:00, seguito da un vin d'honneur e da una cena presso la tenuta Château de Vieux-Sac. Alla cerimonia non sono ammessi telefoni, cani e bambini fastidiosi. Per il costo del matrimonio, vi preghiamo di essere generosi nell'urna.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



No Limit, Teatro

Da venerdì 20 a sabato 21 settembre 2024 alle 21.

Café-théâtre le Bouff'Scène

2, rue Caissotti



Conférénce de l’Aron : Les Héroïnes Des Opérettes, Operetta

Sabato 21 settembre 2024 alle 15.

Immergetevi nel cuore dell'operetta e scoprite le eroine che hanno affascinato intere generazioni in un'originale conferenza ARON guidata dalla presidente Melcha Coder.

L'ARON (Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Nice) è il braccio culturale della Città di Nizza, che lavora per promuovere il programma dell'Opera della Costa Azzurra. L'ARON permette ai suoi membri, in costante crescita, di beneficiare di biglietti a prezzo ridotto (-15%) per opere, concerti e balletti. Inoltre, Melcha Coder, presidente dell'ARON, organizza una serie di incontri ed eventi culturali nel foyer Caballé dell'Opera, dove i soci possono gustare un leggero buffet e incontrare altri membri.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Glauque, Concerto

Sabato 21 settembre 2024 alle 19.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



One Night of Queen, Concerto

Domenica 22 settembre 2024 alle 19.

Par Garry Mullen & the works.

Dopo il trionfo del tour 2022-2023, che ha venduto 250.000 biglietti in Francia, Gary Mullen torna a conquistare la Francia con il suo gruppo THE WORKS, al top della forma, più virtuoso ed efficiente che mai, per riportarci nell'universo di Sua Maestà con un nuovo spettacolo nel 2024, e una nuova grandiosa scenografia!

ONE NIGHT OF QUEEN è più che mai il più autentico, completo e impressionante spettacolo tributo ai Queen mai presentato sul palco. Ripercorrendo i più leggendari successi della band in un affascinante spettacolo di oltre due ore, sarete travolti dalla magia e dalla potenza di Bohemian Rhapsody, A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody To Love, I Want To Break Free...

In uno spettacolo di straordinaria qualità, Gary Mullen è davvero la reincarnazione e il sosia vocale e fisico di Freddie Mercury. Con la sua band The Works, riesce nell'incredibile sfida di resuscitare la forza e il virtuosismo della leggendaria band QUEEN.

Brian May, il leggendario chitarrista dei Queen, conferma che Gary Mullen, non solo nella sua performance scenica ma anche nella sua voce, "è davvero il degno erede dell'eccessivo Freddie Mercury".

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Affaire de bobar, Spettacolo

Dal 25 Settembre a 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. PAR-DELÀ LES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINTE AGNES

Giornate europee del patrimonio: Visita al Forte di Sainte Agnès

21 settembre > 22 settembre

1 Place du Fort



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Journées européennes du Patrimoine : Saint Dalmas le Selvage

Sabato 21 settembre 2024 dalle 10 alle 17.

Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage

Maison de Pays



SAINT JEAN CAP FERRAT

Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la Villa Ephrussi de Rothschild

Da sabato 21 a domenica 22 settembre 2024 dalle 10 alle 18.

Horaires d'ouverture :

Samedi de 10h à 22h*

Dimanche de 10h à 18h

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Le challenge des 2 baies, Concorso

Sabato 21 settembre 2024.

Saint-Jean-Cap-Ferrat



Exposition “Le chapeau comme œuvre d’art”

Fino al 22 Settembre 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

Journées Européennes du Patrimoine : Saint-Laurent-du-Var

Domenica 22 settembre 2024.

41a edizione sul tema “Patrimonio marittimo”.

Mostre, visite ed eventi.

Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



SAORGE

Visite musicali nell'ambito del festival BaroQuiales

Sabato 21 settembre da 11:00 a 12:30, da 14:00 A 15:30 e da 16:00 A 17:30

Giornate del patrimonio

Monastère de Saorge Montée du Père Mattias



SOSPEL

Festa della birra

Sabato 21 settembre a 14:00

Place des Platanes



6a salita storica dell'altopiano di Mentone

Domenica 22 settembre a 09:00

Col Saint Jean



Giornate europee del patrimonio: Fort de l'Agaisen

21 settembre > 22 settembre

Mont Agaisen

Route du fort de l'Agaisen



Giornate europee del patrimonio : Fort du Barbonnet

21 settembre > 22 settembre

Giornate del patrimonio

Col Saint-Jean - route de Nice



Giornate europee del patrimonio Fort Saint-Roch: viaggio al centro della Linea Maginot

21 settembre > 22 settembre

Fort Saint-Roch route du Col Saint-Jean



TENDE

Visita alla cappella dei Penitenti neri - Giornate Europee del Patrimonio

21 settembre > 22 settembre

Chapelle de La Miséricorde des Pénitents noirs et rouges

Rue Cotta 06430



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Les Journées Européennes du patrimoine – Valdeblore

Dal sabato 21 a domenica 22 settembre 2024 dalle 10 alle 17.

Eglise Ste Croix St Dalmas



VENCE

Journées Européennes du Patrimoine à Vence et ses alentours

Da 21 a 22 Settembre 2024

Dal sabato 21 a domenica 22 settembre 2024.

Rendez-vous les 21 & 22 septembre 2024 autour des thèmes : « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime »

Depuis 40 ans, ces journées valorisent nos richesses historiques, culturelles et artistiques.

Samedi 21 septembre

10h et 16h : Visite guidée “Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connections”

Lieu de rendez-vous : Office de tourisme, Villa Alexandrine, Place du Grand Jardin, Vence

Description : La construction de routes, l’arrivée du chemin de fer et la mise en place d’un tramway à Vence jusqu’en 1932, permirent l’ouverture des villages vers l’extérieur. Notre patrimoine était accessible à un plus grand nombre.De nos jours nous sommes aussi connectés bien au-delà des réseaux routiers mais aussi à travers les réseaux sociaux et les innovations technologiques.

Empruntons, ces itinéraires, ces routes pour découvrir la richesse de ce patrimoine.

Samedi 21 septembre

17h

Visite guidée Cathédrale Notre Dame de la Nativité de Vence - présentation des paperolles restaurées

Lieu de rendez-vous : Cathédrale de Vence, Place Clemenceau, Vence

Samedi 21 septembre

11h à 12h30 : création d’un paysage collaboratif à la manière de Matisse, avec le musée numérique.

Lieu de rendez-vous : Villa le Rêve, 261 avenue Henri Matisse

14h à 15h : découverte Réalité virtuelle : Le moine au bord de la mer, de Caspar David Friedrich

Lieu de rendez vous - Centre Culturel Municipal

28 avenue Henri Isnard 1 étage salle 1.06

15h à 16h : ateliers-jeux en famille autour des paysages marins dans l’art

Lieu de rendez vous - Centre Culturel Municipal

28 avenue Henri Isnard 1 étage salle 1.06

17h à 18h : Micro-conférence par Anne-Claire Guellec : La mer à travers l’histoire de l’art

Lieu de rendez-vous : Centre Culturel Municipal, 28 avenue Henri Isnard 1 étage salle 1.06

Dimanche 22 septembre à 14h30

Conférence sur Henri Matisse à la Villa Le Rêve,

Lieu de rendez-vous : Villa Le rêve, 261 avenue Henri Matisse

Samedi 21 septembre de 8h à 23h et dimanche 22 septembre de 8h à 18h

L’art en place Exposition d’art contemporain

Lieu de rendez-vous : Place du Grand Jardin

Dimanche 22 septembre 14h-17h

Visite libre de la Chapelle du Rosaire

Lieu de rendez-vous : Chapelle du Rosaire 466 avenue Henri Matisse

Dimanche 22 septembre 2024 à 14h30 à la Salle des Meules

Balade contée à travers les rues au cœur de la ville

Lieu de rendez-vous :Place du Frêne

Samedi 21 septembre

Exposition “Le parcours des fées”, land art et atelier de dessin naturaliste pour une immersion artistique au coeur du parc

Dimanche 22 septembre à 16h

Présentation générale de la Cathédrale (Ouverture de la cathédrale aux visiteurs à 14h pour la visite du trésor)

Lieu de rendez-vous : Cathédrale de Vence, Place Clemenceau,

Bureau d’Information Touristique de Vence.

Villa Alexandrine



Art en place

Da sabato 21 a domenica 22 settembre 2024.

Place du Grand Jardin



EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra degli artisti di Villefranche

Dal 17/09 al 29/09/2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Esposizione di diverse opere e diversi stili.

Inaugurazione martedì 17 settembre, ore 17:30.

Foyer de l'Auditorium

La Citadelle

Place Emmanuel Philibert



Citadel’arte: “La mano nella borsa delle donne”, Spettacolo

Sabato 21 settembre 2024 alle 20:30.

Uno spettacolo di canzoni e letture di e con Magali Braconnot e Stéphanie Joire, per evocare momenti diversi della vita delle donne...

è consigliata la prenotazione

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert