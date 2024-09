Nizza, la Cinémathèque riapre con due giornate dedicate all’Armenia

Dopo la stagione estiva e le proiezioni all'aperto sul Quai de la Douane, la Cinémathèque di Nice riapre le porte della sua sala mercoledì 18 settembre alle 17:45 con C.R.A.Z.Y di Jean-Marc Vallée, seguito alle 20 da Johnny got his gun di Dalton Trumbo, proposto in copia restaurata in uscita nazionale.



La nuova stagione della Cinémathèque sarà ricca ed eclettica con film di patrimonio e film più recenti, appuntamenti con personalità e retrospettive che permetteranno di arricchire la cultura cinematografica.





Il programma di apertura

Venerdì 20 settembre alle ore 19

Incontro proposto nell'ambito dell'anno dell'Armenia seguito dalla proiezione del film «L'esercito del crimine» dedicato al manifesto rosso e a Missak Manouchian.



Sabato 21 settembre alle 17

Robert Guédiguian visiterà nuovamente la cineteca di Nizza per presentare i suoi altri due film che evocano l'Armenia «Il viaggio in Armenia» e «Una storia di pazzi». Una retrospettiva più ampia sarà dedicata a Robert Guédiguian in sala e online della Cinémathèque di Nizza, su iniziativa di Magali Altounian.



Sabato 5 ottobre alle ore 16

Incontro proposto in occasione del Festival Europeo del Cortometraggio di Nizza "Un Festival C'est Trop Court!", incentrato quest'anno sulla Grecia. L’appuntamento sarà accompagnato da una retrospettiva dedicata a Costa Gavras.



Per completare la programmazione che riecheggia al Festival del cortometraggio, la Cinémathèque di Nizza proporrà un ciclo di lungometraggi «Made in Greece» tra cui Pauvres Créatures di Yórgos Lánthimos.



L’intera programmazione in programma fino al 18 ottobre 2024 è inserita al fondo di questo articolo.

La Cinémathèque di Nice si trova al Cinéma Megarama Nice Vauban in avenue François Mitterrand.