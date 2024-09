Lavori ferroviari sulla linea Nizza-Ventimgilia: scatteranno alle 22 e non alle 21

Per la cronaca, la Regione Sud e il Principato di Monaco hanno fatto fronte comune per:

Il 13 e il 16 settembre scorsi, due riunioni avevano permesso di ricordare le questioni in gioco e di ottenere in un primo tempo un breve termine per l'avvio dei lavori e, in un secondo tempo la cancellazione dei lavori programmati la sera della partita di Champions League AS Monaco - FC Barcelona, dello scorso 19 settembre.