Biot: l’arte vetraria in mostra. Aperto il Glass is Biotiful IV

Nell'ambito del Biot International Glass Festival (BIG Festival), è in corso a Biot la mostra Glass is Biotiful IV che può essere visitata fino al 3 novembre 2024.

Per tre mesi, la Salle Hedberg Torun ospita opere eccezionali di 27 fra i più grandi vetrai internazionali: artisti, che presentano le loro creazioni più straordinarie.

Sotto la direzione artistica di Manuel Fadat, la mostra è concepita come preludio al Festival Internazionale del Vetro di Biot, organizzato a settembre.

Mette in risalto le opere di 27 maestri vetrai selezionati tra più di 200 candidature provenienti dai cinque continenti da una giuria di professionisti ed esperti.

La selezione finale espone pezzi unici di professionisti provenienti da 11 paesi del mondo, accanto alle opere dei due ospiti d’onore dell'edizione 2024, Renata Schirm e Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.

Uno spazio appositamente dedicato all'interno della mostra mette in risalto le opere emblematiche di questi due artisti, offrendo così ai visitatori un'immersione completa nel loro universo creativo.

La mostra consente di conoscere un'ampia varietà di tecniche di lavorazione del vetro, provenienti da paesi come Giappone, Norvegia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Finlandia e molti altri.

Dal soffiaggio allo stampaggio, passando per il multistrato e la lavorazione a freddo, in un unico quadro.

Riconosciuta in tutto il mondo per il suo vetro a bolle, la città di Biot, riconosciuta Ville et Métiers d'Art dal 1997, si è affermata come un centro essenziale dell'arte del vetro.

La sala Hedberg Torun, situata nel cuore del villaggio, offre uno scenario eccezionale che consente di esporre ogni creazione con particolare cura, mettendo in risalto la finezza e la bellezza dell'arte del vetro.

Fino a domani, domenica 22 settembre 2024 si terrà il BIG Festival, il festival del vetro più grande d'Europa. Per questa quarta edizione il festival si preannuncia come la più grande vetreria a cielo aperto del mondo con numerosi laboratori e novità di prodotto, con dimostrazioni dal vivo, conferenze e mostre che celebrano il vetro in tutte le sue forme.