A Monaco la mostra fotografica di Michel Sima "Des ateliers aux ateliers"

La mostra stabilisce un legame tra l'arte moderna e le opere contemporanee. Ideata da Donatien Grau, Consigliere per i programmi contemporanei al Museo del Louvre, si svolge nella «Salle d'Exposition du Quai Antoine I», situata in prossimità dei «Ateliers du Quai», una residenza internazionale di artisti gestita dalla Direzione degli Affari Culturali. Questo spazio, dedicato ai creatori, sottolinea la ricca storia artistica del Principato.

Organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali, nella Sala d'Esposizione del Quai Antoine I, la mostra «De ateliers aux ateliers» presenta il lavoro fotografico di Michel Sima, il cui lavoro, nel campo del ritratto d'artista, inizia a metà degli anni '40 con le foto di Pablo Picasso nel suo studio. Realizza in seguito il ritratto di molti artisti della Scuola di Parigi. Il suo lavoro unico costituisce una documentazione preziosa sulla storia dell'arte del XX secolo secolo.

Carta bianca per Théo Casciani, giovane artista in residenza, il cui approccio si colloca all'incrocio tra letteratura e arti visive e viventi. Discussione pubblica, ciclo di colloqui, proiezione di film, registrazione di un pezzo sonoro, concerto e performance saranno tutti mezzi e forme che l'artista utilizzerà per interrogare il concetto del laboratorio.

Parallelamente alle visite commentate proposte al pubblico, un programma di workshop e stage sarà offerto al pubblico giovane, con particolare attenzione al disegno e alle arti plastiche.