F1. Leclerc quinto a Singapore, fine estate decisamente positiva per il monegasco

È stato tutto sommato un buon quinto posto quello con cui Charles Leclerc ha concluso il GP di Singapore, partendo da una scomoda nona casella dopo le difficoltà incontrate nel Q3 del sabato.

Ed è una tranche di campionato decisamente positiva quella che si chiude prima di un nuovo mese di sosta: nelle ultime 4 gare, il monegasco è salito sul podio tre volte: terzo a Zandvoort, la vittoria di Monza e il secondo posto di Baku. Ferrari ha dato un segnale importante di aver fatto notevoli passi avanti, ma non ancora abbastanza per giocarsi il mondiale costruttori, nè tantomeno quello piloti.

Era molto difficile ipotizzare dopo Monza un rientro in corsa di Leclerc per il campionato, proprio perchè così dice l'inerzia di questo mondiale: e anche se Norris ha vinto in Olanda e a Marina Bay, il rendimento scostante di McLaren sul bottino pieno fa sì che Verstappen, ieri secondo ottimizzando le prestazioni di una Red Bull diventata opaca senza Adrian Newey, possa mantenere ancora un buon margine di vantaggio sull'inglese.

È vero, Norris vincendole tutte sarebbe campione anche con Max sempre secondo, ma il bello di questa stagione è che a turno, chiunque dei 4 top team può conquistare la tappa di giornata. E Leclerc, con Monaco e Monza, ne è stato un chiaro esempio pratico.

appuntamento il 20 Ottobre a Austin, in Texas, per vedere se questa Formula 1 ha finalmente trovato una sua continuità nella vivacità di un campionato finalmente poco noioso, seppur saldamente in mano ancora al campione in carica.