Giornata mondiale del mare: il Palazzo del Principe e lo Yacht Club di Monaco saranno illuminati di blu

Come ogni anno, l'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) organizza una giornata mondiale dedicata al mare. L'edizione di quest'anno si terrà il 26 settembre e avrà come tema «Navigare verso il futuro: la sicurezza prima di tutto!». Coincide con il 50o anniversario dell'adozione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS).

Il tema è stato scelto in considerazione dell'importanza della sicurezza e protezione marittime e della tutela dell'ambiente marino nell'ambito dei lavori dell'IMO.