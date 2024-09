I Vigili del fuoco di Monaco a scuola di formazione per imparare la lingua dei segni

Formatori del Servizio dipartimentale di incendio e soccorso del Calvados (SDIS 14), tra cui due vigili del fuoco volontari esperti, uno sordo e muto, l'altro interprete, sono nel Principato per 3 giorni per fornire una formazione in lingua dei segni ai Vigili del fuoco di Monaco.

Dal 2017, SDIS 14 sviluppa il progetto «MC ASSIST» per migliorare la comunicazione tra i vigili del fuoco e le vittime sorde o ipoacusiche. Infatti, l'incapacità di comunicare in modo efficace può generare in queste persone una grande ansia, aggravando potenzialmente il loro stato di salute. Ora, l'apprendimento di una ventina di segni permette di stabilire un dialogo e di placare la vittima nei primi minuti cruciali dell'intervento.

Nell'ambito della sua politica a favore dei disabili, il Corpo dei vigili del fuoco di Monaco ha stretto una partnership con SDIS 14 per formare i suoi operatori in questa missione essenziale.

L'obiettivo di questa collaborazione è creare una rete di referenti in grado di formare a loro volta i loro colleghi, per garantire una migliore assistenza alle vittime affette da questa disabilità.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro della politica «Handipact», lanciata a dicembre 2023 e mirante a fare di Monaco una terra d'eccellenza in materia di inclusione delle persone con disabilità.