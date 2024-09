Il presidente della Monte-Carlo Société des Bains de Mer Valeri incontra Randolph e Serena Churchill

Sabato 21 settembre, Stéphane Valeri, Presidente-Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ha ricevuto Randolph e Serena Churchill, discendenti di Sir Winston Churchill, all'Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Nell'occasione è stato scoperto un ritratto firmato di Michel Aubery nel salone che porta il nome dell'ex primo ministro britannico che ha segnato la storia, e ha contribuito alla leggenda di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



Dopo la vittoria degli Alleati nel 1945, alla quale aveva preso parte come sappiamo, Sir Winston Churchill si trasferì all'Hôtel de Paris Monte-Carlo per le sue visite nel Principato fino al 1963. Grande appassionato di gioco e di cognac, ha scritto alcune belle pagine della storia del Palace monegasco, del Casinò di Monte-Carlo e delle cantine dell'Hôtel de Paris.

Fu in particolare nel 1945, e in suo onore, che la parte delle Cantine dell'Hôtel de Paris, murata nel 1940 per proteggere dall'occupante i flaconi più preziosi, fu riaperta durante una cena. Winston Churchill ha potuto allora degustare, uno dei migliori Cognac Grande Champagne d'anteguerra. Ha anche avuto il privilegio di poter assaggiare il nettare di un'autentica annata "Re di Roma 1811" imbottigliato dalla Maison Sazerac de Forge & fils a Cognac, e conservato religiosamente durante la guerra in questo santuario così ben protetto.



All'incontro era presente anche il reverendo Hugh Bearn, che ha dato vita a questo incontro, tra Alison Barn e un'amica di famiglia.

Nell'ex ufficio di Sir Winston Churchill, situato all'ottavo piano del Palazzo monegasco, nel salone dedicato a colui che fu uno dei più grandi uomini del XX secolo, è stato svelato un ritratto realizzato dall'artista monegasco Michel Aubery. Questo ritratto ha ormai preso posto accanto a foto d'epoca, in questo salotto privato carico di storia.