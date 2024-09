Nizza, tornano le serate letterarie e il momento di “Un giorno... un autore”

Con l’autunno ripartono a Nizza numerose iniziative di tipo culturale: conferenze e dibattiti, Festival del libro, incontri.

Ogni anno vengono organizzati numerosi eventi per promuovere la letteratura e i suoi autori: la città di Nizza approfitta anche dei lavori di ammodernamento della biblioteca Louis Nucéra per esportare fuori dalle mura, in strutture partner, i suoi appuntamenti emblematici e lanciare il suo nuovo ciclo di incontri letterari: «Un giorno... Un autore».



“Un jour… un auteur” è un invito a incontrare autori e protagonisti della vita culturale nazionale e internazionale: poeti, romanzieri, saggisti, drammaturghi, sceneggiatori.

Dà la parola a autori che condivideranno con il pubblico il loro ultimo libro pubblicato, i loro progetti e le loro ispirazioni e che riproporranno anche le pubblicazioni importanti della loro carriera.

Un incontro nel quale il pubblico svolgerà un ruolo centrale, con un ruolo da protagonista e che si concluderà con una sessione di dediche.



È il famoso navigatore e cantante Antoine che lancerà questo ciclo di incontri letterari venerdì 27 settembre 2024, all'Artistique.

Dopo 50 anni di navigazione, l'autore rivelerà tutti i suoi segreti di mare: consigli, stile di vita e aneddoti.

Nel suo libro di riferimento “Guide pratique pour mettre les voiles”, ripubblicato nel 2024 dalle edizioni Gallimard, coniuga la competenza del marinaio e l'umorismo del narratore.



Programma completo

Giovedì 27 settembre 2024 alle 18,30 - L'Artistique: Antoine;

Giovedì 17 ottobre 2024 alle 18,30 - Foyer del'Opéra: carte blanche aux éditions Zulma;

Giovedì 7 novembre 2024 alle 18,30 - Foyer del'Opéra: Olivier Poivre d'Arvor

Giovedì 28 novembre 2024 alle 18,30 - Espace Association Garibaldi: Boualem Sansal;

Giovedì 19 dicembre 2024 alle 18,30 - L'Artistique: Jean-Baptiste Andréa;

Giovedì 9 gennaio 2024 alle 18,30 - L'Artistique: Valérie Perrin.