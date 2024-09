Monaco, l'orientamento al centro di un incontro con studenti di medicina e farmacia del ministro Robino

In questa occasione, Christophe Robino ha sottolineato che la gioventù è la forza di domani: "È un piacere incontrare questi studenti per presentare loro le opportunità di carriera ospedaliera ma anche le possibilità di installarsi in città per avere un'offerta medica di prossimità adatta alla popolazione. Ciò dovrebbe consentire all'ospedale di concentrarsi sulle missioni ospedaliere e sulla gestione altamente specializzata dei pazienti. Le mie preoccupazioni come Ministro della Salute sono di incoraggiarli e accompagnarli nelle loro future carriere professionali".