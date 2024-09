Nizza: è il momento di “Ottobre rosa”, insieme per la prevenzione del cancro al seno

Ottobre Rosa è una campagna di mobilitazione nazionale destinata a sensibilizzare la popolazione francese sullo screening del cancro al seno e a raccogliere fondi per la ricerca medica.

La Città di Nizza ha fatto della prevenzione del cancro una delle sue azioni principali: oltre alla promozione dello screening del cancro al seno, la città è impegnata in un programma di prevenzione e promozione dell'attività fisica a fini sanitari.

Per prevenire al meglio la malattia, infatti, è consigliabile praticare ogni giorno, per almeno 30 minuti, attività fisica dinamica.

Per questo durante tutto il mese di ottobre si svolgeranno numerose azioni per promuovere l’attività fisica a fini sanitari: