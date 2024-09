Riproposto il progetto di valorizzazione turistica in Francia di 10 località italiane “minori”

Il progetto “10 Comuni” della Camera di Commercio Italiana di Nizza giunge alla sua sesta edizione nel 2025:



Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere località italiane meno conosciute dai turisti francesi: un progetto, che ha avuto un grande successo nelle edizioni precedenti e che seleziona, ogni anno, 10 comuni italiani, per favorirne lo sviluppo turistico.

Concerne territori ai margini dei “grandi flussi” turistici.



La formula rimane simile agli anni passati: il progetto punta a generare flussi turistici verso destinazioni alternative e inedite, a valorizzare 10 località attraverso una combinazione di campagne di comunicazione, eventi promozionali e iniziative di marketing territoriale.

La Camera di Commercio di Nizza, con il suo ufficio a Nizza, avrà il compito di creare materiale pubblicitario per i comuni selezionati e di coordinare campagne su giornali locali della Costa Azzurra, fiere turistiche e eventi specifici in Francia.



Il direttore generale della Camera di Commercio, Agostino Pesce, ha sottolineato come il progetto rappresenti un’occasione unica per indirizzare i turisti francesi verso località italiane meno esplorate, garantendo una scoperta autentica del Paese.

“L’Italia è ricca di bellezze poco conosciute, e con questo progetto, vogliamo portare i turisti francesi a conoscere gemme nascoste, lontano dalle mete più battute.

L’obiettivo è rendere più accessibili e visibili le destinazioni meno esplorate, favorendo uno sviluppo turistico sostenibile”.



I comuni selezionati per il 2025 faranno parte di un itinerario turistico esclusivo, inserito nella guida in lingua francese “Visitez l’Italie”, che sarà distribuita sia in formato digitale che cartaceo.

Le destinazioni scelte saranno presentate ufficialmente durante una cerimonia di apertura che si terrà a Roma, al Senato, il 21 novembre 2024.



La Camera di Commercio agirà da ufficio turistico per conto dei comuni, garantendo una promozione continua e personalizzata del patrimonio naturale, culturale e gastronomico di ogni località, grazie anche alla collaborazione con testate giornalistiche francesi e italiane.



Il turismo francese in Italia continua a essere una delle componenti chiave del settore, ed ha rappresentato, nel 2023, il 78% dei turisti stranieri in visita.

Le prospettive per il 2025 sono positive e il progetto “10 Comuni” risponde a questa esigenza, puntando a ridurre l’impatto dell’over-tourism e distribuire i benefici economici del turismo su un’area più ampia del Paese.



Le candidature per i comuni interessati sono aperte fino al 31 ottobre 2024.