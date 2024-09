Monaco, decreto ministeriale del Governo sul pronto soccorso in ambiente professionale

Questo testo, adottato in applicazione di un'ordinanza sovrana relativa alla medicina del lavoro, che è l'organismo incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, stabilisce un quadro per l'organizzazione dei primi soccorsi e mira a garantire una cura rapida ed efficace dei lavoratori interessati.

Il governo del Principato ha appena adottato un decreto ministeriale che precisa le condizioni di gestione delle cure di primo soccorso per i lavoratori vittime di un incidente o di un malessere sul loro luogo di lavoro.

L'obiettivo è quello di sottrarre una vittima da un incidente o da un malessere, da una situazione di pericolo, al fine di evitare potenzialmente il fenomeno di «su incidente», realizzando senza ritardi, da dipendenti formati ai primi soccorsi, i gesti necessari per limitare le conseguenze di un incidente, in attesa dei soccorsi specializzati.

Il decreto ministeriale, accolto favorevolmente dalla FEDEM e dalla Camera dei Costruttori, formalizza una pratica già attuata in molte imprese e si traduce concretamente in una formazione obbligatoria dei dipendenti al pronto soccorso in funzione dell'attività e del volume di dipendenti occupati.