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Altre notizie | 30 maggio 2026, 10:00

Cannes, stretta sul narcotraffico anche durante il Festival: 28 blitz e 30 arresti (Foto)

Controlli rafforzati durante la rassegna cinematografica: oltre 120 operazioni dall’inizio del 2026. Il sindaco Lisnard: “Nessuna zona franca, la legge vale per tutti”

Cannes, operazioni anti stupefacenti della P.M. - c Mairie de Cannes

Cannes, operazioni anti stupefacenti della P.M. - c Mairie de Cannes

Durante la 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema, la città di Cannes ha intensificato la lotta contro il traffico e il consumo di stupefacenti, confermando una linea di tolleranza zero anche nel pieno della manifestazione più glamour dell’anno.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Municipale, nel periodo del Festival sono state condotte 28 operazioni antidroga su tutto il territorio comunale: dalla Croisette all’area del Palais des Festivals, fino ai quartieri periferici. I controlli hanno portato all’arresto di 30 persone e al sequestro di 279 dosi di sostanze stupefacenti tra resina, polveri e marijuana.

Un bilancio che si inserisce in un’azione più ampia e continuativa: dal 1° gennaio 2026 sono già 127 le operazioni condotte congiuntamente da Polizia Municipale e Polizia Nazionale, con 93 arresti e circa 950 sequestri di droga.



Controlli quotidiani e capillari
Durante il Festival, i controlli, sia programmati che a sorpresa, sono stati effettuati ogni giorno, coinvolgendo mediamente una ventina di agenti e unità cinofile antidroga. Le operazioni hanno interessato punti strategici della città, tra cui la stazione ferroviaria, place Gambetta e diversi quartieri residenziali.

L’obiettivo, sottolinea l’amministrazione comunale, è chiaro: evitare che eventi di grande richiamo possano trasformarsi in occasioni di illegalità.



Lisnard: “Nessuna eccezione, la legge è per tutti”
“Non esistono zone d’ombra né eccezioni festive a Cannes”, ha dichiarato il sindaco David Lisnard. “Il lavoro delle forze dell’ordine dimostra che la legge si applica ovunque e a chiunque. Non è un’azione limitata al Festival, ma un impegno costante durante tutto l’anno”.

Il primo cittadino ha ricordato anche i risultati del 2025, quando 125 operazioni congiunte portarono all’arresto di 151 spacciatori.



Strategia a lungo termine
La linea del Comune resta dunque improntata alla continuità e alla fermezza: nessuna tolleranza verso il narcotraffico e controlli estesi a tutti i quartieri, senza distinzione di periodo o contesto.

A Cannes, anche sotto i riflettori del cinema internazionale, la sicurezza resta una priorità quotidiana.


Beppe Tassone

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