Nizza capitale anti-fumo: avanti tutta nella lotta contro il tabacco

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, che si celebra oggi in tutto il mondo, la Città di Nizza rinnova il suo impegno nella prevenzione contro il tabagismo e il cancro, in collaborazione con la Ligue contre le cancer e l'Istituto Universitario Ospedaliero RespiEra, diretto dal professor Paul Hofman.



La città francese, da anni all’avanguardia in materia di salute pubblica, è stata la prima in Francia a inaugurare nel 2012 una “spiaggia senza tabacco”.



Oggi, tutte le spiagge pubbliche di Nizza sono interamente libere dal fum o. Un’iniziativa pionieristica che dimostra l’impegno costante del Comune nella lotta contro il fumo passivo e le patologie correlate.



A conferma della sua determinazione, Nizza ha avviato il processo di ottenimento del marchio “Ma Ville se Ligue” rilasciato dalla Ligue contre le cancer.



Questo riconoscimento premia le città che si distinguono per una politica attiva di prevenzione del cancro e salute ambientale. Un comitato nazionale valuterà il percorso e l’impatto delle iniziative messe in atto, confermando periodicamente la validità del marchio.



Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, Presidente della Métropole Nice Côte d’Azur e Presidente delegato della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha dichiarato: “Nizza è da sempre un territorio innovativo sul fronte della prevenzione sanitaria.

Con il cancro che continua a colpire in modo crescente, non possiamo abbassare la guardia.

Il 40% dei tumori è evitabile: spetta a noi amministratori creare condizioni di vita sane, ambienti favorevoli alla salute e incoraggiare corretti stili di vita.

Sosteniamo con forza anche le campagne di screening del tumore al polmone promosse dal nostro Istituto RespiEra, fondamentali per la diagnosi precoce e la cura.”



Un ruolo chiave in questo processo lo svolge proprio l’IHU RespiEra, che porta avanti ambiziosi programmi di screening per il cancro polmonare, una patologia che ogni anno colpisce circa 3.500 persone nella sola regione PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra).



Il professor Marquette, pneumologo e oncologo, responsabile del progetto clinico dell’Istituto, sottolinea: “Grazie al sostegno della Ligue e dell’Agenzia Regionale per la Salute, puntiamo a fare delle Alpi Marittime un’area pilota per la diagnosi precoce del tumore polmonare.

Ci rivolgiamo soprattutto alle fasce socialmente più vulnerabili, in particolare nelle zone montane e, dal prossimo autunno, anche attraverso le case della salute della città di Nizza.”



Laurence Cressin-Bensa, presidente del comitato delle Alpi Marittime della Ligue contre le cancer, ha aggiunto: “Ringrazio calorosamente il Sindaco Estrosi per il suo forte impegno in questa giornata simbolica.

L’adesione della Città di Nizza al percorso di certificazione ‘Ma Ville se Ligue’ è motivo di grande soddisfazione per il nostro comitato.”