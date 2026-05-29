Cannes punta sui creator: nasce lo studio “chiavi in mano” per podcast video pronti in giornata

Cannes rafforza la sua vocazione internazionale nel settore audiovisivo e creativo con un nuovo tassello pensato per content creator, professionisti e startup.

A partire da giugno, il Campus universitario Georges Méliès ospiterà un innovativo studio per la realizzazione di podcast video “chiavi in mano”, progettato per produrre contenuti pronti alla pubblicazione in giornata.



L’iniziativa rientra nel progetto Cannes On Air e amplia l’offerta del polo Bastide Rouge, cuore delle industrie creative locali, promosso dall’Agglomerazione Cannes Lérins guidata dal sindaco David Lisnard.



Uno studio pronto all’uso per contenuti immediati

Il nuovo spazio, di circa 32 metri quadrati, è stato concepito per offrire un’esperienza completa e accessibile: chiunque potrà prenotare una sessione e registrare contenuti video professionali con il supporto di tecnici specializzati.



Lo studio sarà completamente attrezzato con telecamere, illuminazione, microfoni e scenografie personalizzabili. Grazie a quattro schermi verticali, sarà possibile creare ambientazioni immersive, come vere e proprie “finestre digitali”, adattabili a diversi format: interviste, talk, dibattiti o registrazioni individuali.



L’obiettivo è chiaro: permettere ai creator di registrare, finalizzare e pubblicare un contenuto nell’arco di 24 ore.



Un ecosistema in crescita per l’audiovisivo

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che punta a fare di Cannes un hub europeo per la produzione audiovisiva. Dal 2021, il Campus Georges Méliès mette già a disposizione 385 metri quadrati di studi di ripresa, oltre a sale di montaggio, mixaggio, color correction e un auditorium da 52 posti dotato di tecnologia Dolby Atmos e proiezione 4K.



Una dotazione che ha reso il campus un caso unico in Francia, tanto da essere inserito tra i “25 luoghi che stanno trasformando l’innovazione” nel Paese secondo la Banque des Territoires.



Accessibilità e supporto per i creator

Il nuovo studio sarà disponibile a partire da giugno con una tariffa di 190 euro l’ora (IVA esclusa), comprensiva di tutti i servizi: dalla registrazione alla regia, fino all’accompagnamento artistico e tecnico per ottimizzare scenografia, ritmo e resa finale.



L’iniziativa si integra nel sistema Bastide Rouge, che oggi ospita oltre 40 startup tra Cité des entreprises, incubatore e hotel d’impresa, offrendo spazi a costi competitivi e servizi di supporto personalizzati.



Con questo nuovo investimento, Cannes conferma la propria ambizione: diventare un punto di riferimento per la creazione di contenuti audiovisivi, intercettando le nuove esigenze del mercato digitale e dei professionisti della comunicazione.



