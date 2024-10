Le sfide dell'intelligenza artificiale: un dibattito all'Auditirum Rainier III di Monaco

Quali sono le sfide e i possibili sviluppi dell’intelligenza artificiale? È proprio questo dibattuto e importante argomento che sarà al centro della prima conferenza della stagione 2024/2025 dell’Associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco.

A parlarne ai soci e amici dell’Associazione presieduta da Maria Betti, sarà Padre Paolo Benanti, esperto di etica, bioetica ed etica delle tecnologie; presidente della Commissione AI per l’informazione; consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’etica e della tecnologia; professore alla Pontificia Università Gregoriana e presso l’Università di Seattle e unico italiano membro, dall’ottobre del 2023, del gruppo dei consiglieri sull’Intelligenza Artificiale del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

La serata, sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. la Principessa di Hannover, e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, si svolgerà venerdì 11 ottobre all’Auditorium Rainier III (Boulevard Louis II) “Sala C” alle ore 18,30. Ingresso libero per i soci, biglietto di entrata di 15€ per i non soci.

Padre Benanti, teologo e filosofo francescano, nato a Roma nel 1973, è anche autore di numerose opere tra cui “Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali”, Mondadori Università, Milano, 2022.

Il teologo francescano esporrà agli ascoltatori quali sono le prospettive e gli interrogativi legati all’intelligenza artificiale con la domanda: “Qual è la differenza tra un uomo che esiste e una macchina che funziona? Questo è forse il più grande problema della nostra epoca, perché stiamo assistendo a una sfida che diventa ogni giorno più profonda con una macchina che si umanizza” (Paolo Benanti & Sebastiano Maffettone in “Noi e la macchina: un’etica per l’era digitale” - LUISS, University Press 2024).

Prenotarsi entro l’8 ottobre a info.dantemc@gmail.com Tel +377 97 70 89 47