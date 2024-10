Nizza, una piramide di scarpe sulla Promenade du Paillon

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2024, allo Square du Général Leclerc lungo la Promenade du Paillon dove l’associazione Handicap International realizzerà una grandiosa piramide costruita con tante scarpe. Un modo originale per dire di no alla pratica dei bombardamenti.



Particolarmente suggestivo lo slogan della 31ma edizione della manifestazione: “Lanciate delle scarpe contro le bombe”.







L’invito è quello di recarsi domani lungo la Promenade du Paillon e di portare con sé un paio di scarpe per rendere sempre più alta la piramide e testimoniare sensibilità e partecipazione contro una pratica che fa ogni anno migliaia di vittime, molte delle quali bambini.



Questo il programma della manifestazione di sabato 12 ottobre 2024.

L’iniziativa è prevista dalle 10 alle 18 allo Square du Général Leclerc lungo la Promenade du Paillon

Il programma

Dalle 10 alle 18 – Dimostrazione di sminamento – Orari 13,10 – 15,10 – 17,25

Dalle 10 alle 18 - Corso di riabilitazione motoria

Tra le 10 e le 18 -Mini corso sportivo inclusivo per vigili del fuoco

Tra le 10 e le 17 -Trucco

Ore 10,30 – 17,30 Battesimo dell'Harley Davidson con l'Harley du Coeur a beneficio di HI

Tra le 10 e le 13 - Artista-Pittore, performance dal vivo: MOYA

Dalle 10 alle 18 - Visita guidata con dimostrazione sullo sminamento umanitario

Dalle 13 alle 13,05 - Popping Astiko, danza urbana

Dalle 13,10 alle 13,25 - Manifestazione sullo sminamento umanitario - Handicap International

Dalle 13,30 alle 14,30 - Cisita guidata con dimostrazione sullo sminamento umanitario

Dalle 14,35 alle 15,05 Melting dance, Direttore artistico: Maguy Georgian

Melting Danse guidato da Maguy Georgian con la sua compagnia professionale multidisciplinare e la sua compagnia di danza armena, la Naïri Troupe.

Dalle 15,10 alle 15,25 - Manifestazione sullo sminamento umanitario - Handicap Internazional

Dalle 15,30 alle 15,50 - Academie Martiale des 9 Dragons - L'Academie Marziale 9 Dragons è una scuola di arti marziali fondata 50 anni fa in Francia. Propone la pratica di diverse arti marziali interne ed esterne provenienti dall'Asia: Kung-fu, Qi-Gong, Tai-Chi-Chuan, Hatha Yoga, Lotta Libera, Jiu-Jitsu e Arnis Kali-eskrima. Alcuni corsi sono aperti anche a partire dai 3 anni.

Dalle 16 alle 17 - Visita guidata con dimostrazione dello sminamento umanitario.

Dalle 17,05 alle 17,20 - Arts Loisirs 06, Responsabile: Euloge Konan - Arti marziali

Dalle 17,25 alle 17,40 - Manifestazione sullo sminamento umanitario – Handicap Internazional;

Dalle 17,45 alle 18 - Bloco Pangea (Battucada, percussioni) sul posto.