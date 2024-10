L'arte di Houda Bakkali per la lotta del cancro al seno nel mese di Ottobre Rosa

L’arte e le nuove tecnologie possono essere ottimi strumenti informativi. Lo conferma il nuovo lavoro dell’artista Houda Bakkali, che si unisce nuovamente al Pink October, il mese della sensibilizzare sulla lotta al cancro al seno.

L'artista, vincitrice del prestigioso American Illustration Award 2024 a New York per il suo impegno nella lotta contro il cancro al seno, presenta quest'anno il suo nuovo lavoro come omaggio alle pazienti, alle famiglie e ai medici che combattono contro questa malattia, e lo fa attraverso l'arte e la creatività.

"L'arte e le nuove tecnologie aprono nuove possibilità per i creativi e per la società in generale, e permettono anche di fare informazione sanitaria e medica sulla prevenzione e la diagnosi precoce, nonché di sensibilizzare, demistificare e comunicare la comunicazione medica attraverso la creatività e le inesauribili risorse dell'arte digitale con una visione unica, la visione di ogni artista. Come ogni anno, questo è il mio tributo alla forza delle pazienti e delle famiglie, al lavoro dei medici, degli operatori sanitari, dei ricercatori, degli scienziati e dei divulgatori nella loro opera di lotta, cura, assistenza, informazione e sensibilizzazione sul cancro al seno" spiega Houda Bakkali,

La creatività e le nuove tecnologie aprono nuove possibilità ai creativi e alla società in generale e permettono anche di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le inesauribili risorse dell’arte digitale.

“Da molti anni sviluppo campagne informative di comunicazione e salute”, spiega Houda Bakkali, “molte delle quali incentrate specificatamente sul cancro al seno. In queste campagne gli obiettivi sono sempre stati quelli di aiutare la prevenzione, promuovere la diagnosi precoce, divulgare un’informazione di qualità da parte dei migliori esperti di oncologia e rendere più consapevoli riguardo la malattia”.

Oggi, il connubio tra creatività e nuove tecnologie, rappresentano strumenti di alto valore didattico e pedagogico, e vengono ogni giorno sempre più introdotti nel campo della medicina. Naturalmente, l'arte è uno strumento di grande impatto per trasmettere messaggi medici, sensibilizzare e trasmettere messaggi di speranza attraverso la visione unica di ogni artista.

Per informazioni: https://profile.houdabakkali.net/arte-divulgacion-y-salud-en-el-octubre-rosa/