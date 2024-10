Monaco, una colazione di lavoro per la Giornata Mondiale delle Giovani Ragazze

Nell'ambito della Giornata Internazionale delle Giovani che si celebra venerdì 11 ottobre, il Sindaco Georges Marsan, la sua Vice Chloé Boscagli Leclercq, responsabile per la Gioventù e la Parità delle donne e membri del Consiglio Comunale hanno accolto ieri mattina (giovedì 10 ottobre) i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni Monegasche intorno a una mostra dedicata alla parola dei bambini.

Nel suo discorso di benvenuto, il sindaco ha voluto ricordare la determinazione dell'Istituzione Comunale a combattere la disuguaglianza tra i sessi e promuovere la parità. Ha anche aggiunto: "Nella nostra società, dobbiamo tutti rimanere attenti e vigili affinché ogni bambina possa avere la possibilità di sperare realizzare pienamente i suoi sogni e le sue ambizioni".

Chloé Boscagli Leclercq ha poi preso la parola per ripercorrere il progetto realizzato con Céline Cottalorda, Delegata Interministeriale per i diritti delle donne: "Come l'anno scorso, siamo andate al Mini-Club per incontrare bambini dai 6 ai 12 anni. Partendo da alcune domande che abbiamo posto in relazione all'uguaglianza tra ragazze e ragazzi, i bambini volontari hanno potuto scambiare tra loro e ci hanno consegnato le loro parole poetiche, affascinanti, oneste su questo argomento. Interrogare bambini della stessa età ogni anno è molto istruttivo per gli adulti. La parola dei bambini è importante e merita di essere trasmessa".

Come l'anno scorso, nella sala del municipio sono esposti dei quadri che raccolgono le loro parole fino a stasera. L'occasione per tutti gli ospiti e il pubblico di scoprirli da ieri mattina.

Il Consiglio comunale conferma il proseguimento dell'impegno dell'Istituzione Comunale per i Diritti delle Donne presso le entità monegasche, che fanno di questo tema una priorità,