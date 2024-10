Dopo quattro anni al Café de Paris Monte-Carlo torna l'Oktoberfest

Dopo quattro anni di assenza, il tradizionale Oktoberfest torna nella nuovissima brasserie del Café de Paris Monte-Carlo, dal 18 al 27 ottobre 2024. Interrotta a causa dei lavori di ristrutturazione del Café de Paris Monte-Carlo, questa festa annuale tedesca sarà celebrata nuovamente sull'iconica Place du Casino, più precisamente sulla terrazza al piano terra della brasserie.

In programma dieci serate di musica e danza in un'atmosfera conviviale e festosa. Il 18 ottobre, si apre la serata inaugurale con 220 invitati sotto la grande tenda, il cui interno è rivestito di blu e bianco: i colori della Baviera.



L'appuntamento era molto atteso dai frequentatori del Café de Paris Monte-Carlo; riprende finalmente i suoi alloggi dopo quattro anni di interruzione. L'Oktoberfest tornerà dal 18 al 27 ottobre sulla terrazza del piano terra, all'ingresso dell'iconica brasserie, che ha dato una nuova veste a novembre 2023.

Questa grande festa popolare sarà celebrata nel rispetto della tradizione, con ogni sera: cena tipica, musica bavarese, danza e birre.

Per l'occasione, la terrazza sarà coperta e decorata con il blu e il bianco di rigore. Il gruppo Hansi Schitter Band, ben noto per le serate di Oktoberfest che si celebrano nei nostri vicini tedeschi, assicurerà l'atmosfera, in particolare sulla pista da ballo.



Inaugurazione il 18 ottobre con un menu 100% bavarese, firmato Victor Marion, Chef del Café de Paris Monte-Carlo.

Assortimento di salumi e specialità bavaresi: prosciutto crudo, salsiccia affumicata speziata, salsiccia di fegato di vitello, speck, terrina di maiale con birra, obatzda, arrosto di maiale con crema di rafano e ravanelli

Consommé di manzo con midollo e crêpe in julienne, Choucroute royale «Café de Paris» al Riesling, Strudel bavarese, gelato alla vaniglia, Caffè di mignardises bavaresi.

Per le altre 9 serate speciali dell'Oktoberfest, lo Chef propone specialità da scoprire alla carta solo in questo periodo: Vellutata di patate, cipolline croccanti e pancetta affumicata; Terrina di maiale con birra e verdure acidule; Salsicce bavaresi grigliate con mostarda agrodolce, crauti e purè di mele, pollo alla birra al forno, insalata di patate e cipolle fritte; Filetto di lucioperca in crosta di senape, salsa di Riesling e purea di patate.

Per quanto riguarda i dessert, si opterà per il famoso Strudel bavarese, gelato alla vaniglia, l'immancabile Foresta Nera con griottine o una Tarte al formaggio bianco e speculoos, confit di frutti rossi, salsa cannella.

Il connubio tra cibo e birra sarà assicurato dalla casa Weihenstephan, la più antica birreria del mondo con una bella selezione di bibite bionde, bionde e bianche.

Queste belle serate bavaresi si svolgeranno sulla terrazza del piano terra del Café de Paris Monte-Carlo. La sala della Brasserie e il suo primo piano, rimangono invece aperti nella loro configurazione abituale.