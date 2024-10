L'edizione 2024 del Festival des Etoilés Monte-Carlo si chiude con una cena di gala in omaggio ai 150 anni delle Cantine dell'Hotel de Paris

La quarta edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo si è conclusa venerdì 11 ottobre con la tradizionale cena di gala, che si è svolta nella storica e sontuosa cornice della Salle Empire dell'Hotel de Paris Monte-Carlo.

Una serata onorata dalla presenza di S.A.S. il Principe Albert II, accompagnato dal Signor e la Signora Louis Ducruet e Mademoiselle Camille Gottlieb. Da notare anche la presenza del pilota di Formula 1 Charles Leclerc e della sua compagna Alexandra Saint Mleux. Da quattro anni, gli chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer - Alain Ducasse e Emmanuel Pilon, Marcel Ravin, Dominique Lory e Yannick Alléno - si danno appuntamento con le loro brigate per elaborare una sublime cena multi-stellata.

Una cena di gala, che quest'anno ha reso omaggio ai 150 anni delle Cantine dell'Hotel de Paris Monte-Carlo. Gli artigiani della sommelier del Gruppo, Mathias Negro, Maxime Pastor, Gérard Veyrat e Franck Damatte, hanno lavorato insieme agli chef per creare l'accordo perfetto tra piatti e vini, mettendo in luce l'eccezionale patrimonio gastronomico di Monte-Saint-MichelCarlo Società dei Bagni di Mare.



Il Festival des Etoilés Monte-Carlo, vetrina del savoir-faire di Monte-Carlo Société des Bains de Mer



Da 4 anni il Festival delle Stelle di Monte-Carlo mette in luce la gastronomia «façon Monte-Carlo», l'eccellenza che ha fatto la reputazione della destinazione per 160 anni, il talento dei Chef e sommelier, di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e di tutte le brigate che li accompagnano. Una grande famiglia, quella della ristorazione SBM che danno vita a una trentina di ristoranti e bar del Resort più stellato d'Europa.

Per questa quarta edizione, lanciata il 20 aprile 2024, i Chef stellati SBM hanno proposto 7 cene 4 mani d'eccezione realizzate con Chefs stellati internazionali: Lo Chef Simon Rogan al Louis XV-Alain Ducasse, lo Chef David Toutain al Blue Bay Marcel Ravin, lo Chef Yohan Conte al Grill dell'Hôtel de Paris e lo Chef Richard Lee al Pavyllon Monte-Carlo un ristorante di Yannick Alléno, all'Hotel Hermitage.



Il filo conduttore è stato la celebrazione del 150o anniversario delle Cantine dell'Hotel de Paris, uno dei gioielli più impressionanti del patrimonio monegasco, che si deve a Marie Blanc, moglie del fondatore della Société des Bains de Mer. Un luogo unico che racchiude un tesoro di oltre 350'000 bottiglie e grandi vini, e che oggi costituisce la più grande cantina alberghiera del mondo.



È quindi nel cuore del palazzo monegasco, nella prestigiosa Salle Empire che si è conclusa questa edizione con una cena di gala. Una serata eccezionale, lanciata da Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e animata con brio da Sophie Menut Yovanovitch, redattrice capo della rivista gastronomica Cuisine & Vins de France.



Una cena multi-stellata in risonanza con il 150o anniversario delle Cantine dell'Hotel de Paris



È una performance di alto livello che gli chef stellati della Monte-Carlo Société des Bains de Mer hanno consegnato ai 136 ospiti privilegiati riuniti per questa serata. Una cena gastronomica in sei portate dal formato unico che ha messo in evidenza i Chef e le loro brigate.

Il menù

Stuzzichini dei cuochiContributo eccezionale di Yasunari Okazaki, Maestro sushi dell'Abisso di Monte-Carlo, all'Hôtel Hermitage. «Scampo al naturale, maionese allo zenzero e shiso, vinaigrette di sesamo» Yannick Alleno - Pavyllon Monte-Carlo un ristorante Yannick Alléno all'Hotel Hermitage

«Scampo al naturale, maionese allo zenzero e shiso, vinaigrette di sesamo» Yannick Alleno - Pavyllon Monte-Carlo un ristorante Yannick Alléno all'Hotel Hermitage

«Saint-Jacques, Dachine, Pied de Veau, Caviale Osciètre» Marcel Ravin - Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort continua la cena con:

« Turbot côtier au feu de bois, cèpe, châtaigne et cornouille » Dominique Lory - Le Grill, Hotel de Paris Monte-Carlo

«Cardo di Denis Heritier, fagiolo nero e aglio nero, tapenade di funghi, vischio, pignon di cedro» Alain Ducasse & Emmanuel Pilon - Il Louis XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris

Prelibatezze dei cuochi

Per l'accordo tra piatti e vini, i sommelier hanno selezionato grandi bottiglie prese dalle cantine dell'Hôtel de Paris: Taittinger «Comtes de Champagne» Bianco di Bianchi - 2012, Sec de Doisy-Daëne - Bordeaux bianco - 2022, Puligny-Montrachet 1er Cru «Clos de la Pucelle» Monopoli - Domaine Jean Chartron - 2020, Château Calon-Ségur Saint-Estèphe 3o Grand Cru Classé - Magnum, 2009, Château Troplong-Mondot 1o grand cru classificato - Saint Emilion - Magnum, 2016, Château Doisy-Daëne - Cru Classé nel 1855 - Barsac - 2016

Al termine della serata, Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha consegnato la tradizionale targa commemorativa del Festival delle Stelle di Monte-Carlo agli Chef, ringraziandoli con queste parole: "Signori, con la vostra arte contribuite alla radiosità di Monte-Carlo e dell'intero Principato di Monaco. Grazie per la magnifica cena che avete ideato e realizzato insieme stasera. Un grande momento di gastronomia, eccellenza e condivisione. Non dimentico i vostri preziosi collaboratori e gli artigiani della ristorazione SBM, che lavorano quotidianamente alla Gastronomia façon Monte-Carlo, e fanno vivere la leggenda".

L'appuntamento è dato nel 2025 per la 5a edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo.