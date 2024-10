Nizza, domani grande svendita degli oggetti di Paris 2024

Per offrire a tutti l'opportunità di possedere un ricordo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Paris 2024 vengono organizzate svendite in tutta la Francia.



Le “braderies” sono eventi unici nella storia dei Giochi: venerdì 18 ottobre 2024 toccherà a Nizza.



Gli oggetti sono stati utilizzati durante i Giochi e vengono venduti nello stato in cui sono.





Portano dentro di sé la storia dei Giochi, avendo vissuto l'evento e conservandone l'autenticità.



Acquisiti nel loro stato originale, raccontano ciascuno un frammento di Paris 2024.



Gli articoli sono destinati ad uso personale e vengono venduti esclusivamente per uso personale, senza alcuna destinazione commerciale o per essere avviati alla rivendita.



Si tratta di una sorta di caccia all’oggetto, divertente e nello spirito di una svendita.



Si cercano pezzi rari, con l'emozione di un gran mercato delle pulci: il piacere sta tanto nella ricerca quanto nella scoperta.



L’appuntamento è venerdì 18 ottobre 2024 a partire dalle ore 9, a Nizza in Rue Deudon, alle spalle del centro commerciale Nicetoile.