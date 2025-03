La stagione 2025 del Monte-Carlo Beach, un'icona in piena rinascita

Quella prevista per il 14 aprile non è la solita riapertura primaverile, ma segna il lancio di un Monte-Carlo Beach tutto nuovo.

Le novità sono partite nel 2024, con l'arrivo di René Blino alla guida della struttura, e si svilupperanno in diverse fasi, a partire da questa primavera fino al 2027. L’obiettivo è quello di riaffermare innanzitutto lo status del leggendario Monte-Carlo Beach come hotel e stabilimento balneare dal fascino senza tempo, traghettando nel presente quasi un secolo di benessere in riviera, con i gusti e i colori del presente.

A partire dal 14 aprile, gli ospiti del Monte-Carlo Beach potranno scoprire il nuovissimo arredamento, disposto intorno alla piscina olimpionica e nel ristorante Le Deck, tutto a cura della interior designer Dorothée Delaye. Dal 16 maggio, il ristorante Maona Monte-carlo si trasforma in Sea Satin at Maona Monte-Carlo, per pranzare e ballare sotto il sole dell’estate, proprio come a Mykonos. Inoltre, a partire dal 21 giugno, la zona di pointe de la Vigie darà il benvenuto a Jondal di Ibiza, per offrire agli ospiti un’esperienza ricercatissima all’insegna dei sapori della penisola iberica per pranzi e cene in assoluta tranquillità. Non è da meno il ristorante gourmet Elsa, dove lo chef Marcel Ravin porterà sempre più avanti la sua idea di "giardino marino". Al Monte-Carlo Beach il club spirit sara’ presente piu che mai.

Dal 14 aprile, giorno in cui la struttura riaprirà, gli ospiti potranno gustare le soluzioni nuove e ricercate di una grandissima interior designer, sia al ristorante le deck che intorno alla piscina.

Il Monte-Carlo Beach incarna soprattutto un'atmosfera e un senso di appartenenza, impareggiabili e senza tempo. Ecco perché Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha scelto di affidarsi a Dorothée Delaye per impreziosire la brasserie-ristorante Le Deck e l'area intorno alla piscina olimpionica. Per completare la sua missione, questa esperta di interni ha deciso di partire dalla storia dei luoghi, valorizzandoli grazie agli elementi essenziali per lo stile di vita e il comfort di oggi. Così facendo, riesce a creare degli spazi abitativi classici ed eleganti, capaci di unire chic e audacia.

Madame Delaye ha firmato diversi progetti di grande levatura, tra i quali spiccano il restauro della casa che fu di Gabrielle Chanel, il ristorante Mimosa dell'Hôtel de la Marine d Parigi, o il Langham Palace a Londra, una dimora storica a Hossegor per conto di Iconic House, mentre diversi hotel di lusso situati nel sud della Francia sono in arrivo. Grazie a questo approccio, tutto giocato sull’estetica, Dorothée Delaye ha ridisegnato l'arredamento esterno del ristorante-brasserie Deck per offrire agli ospiti diversi tavoli all’insegna della convivialità, mettendo anche mano alla piscina olimpionica per offrire alla clientela i più classici momenti di relax. Grazie alle sue linee avvolgenti, alle sue solidissime strutture in legno, le soluzioni più confortevoli, i colori autentici e le fantasie a righe della tradizione, le sedie a sdraio, i lettini, i bungalow, i tavoli e le poltrone, la struttura rinnovata ha mantenuto intatto lo spirito balneare e chic che per quasi un secolo ha regalato al Monte-Carlo Beach il suo grandissimo successo.

Dal 16 maggio, il Sea Satin arriva al Maona Monte-Carlo, creando il ristorante perfetto per i giorni d’estate più belli

Il Sea Satin, uno degli indirizzi più “in” per far festa a Mykonos, arriva al ristorante Maona Monte-Carlo. La struttura si trasformerà così in “Sea Satin at Maona Monte-Carlo”, col fermo proposito di ricreare l'atmosfera di festa che rese il Maona Monte-Carlo (il cui nome unisce il "Ma" di Maria Callas con l’"Ona" di Aristotele Onassis) uno dei locali più ricercati della Costa Azzurra nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Il locale offrirà piatti greci e sapori mediterranei. Nei giorni di apertura, il pranzo verrà servito in due tornate, alle 13:00 e alle 15:30. Poi un DJ salirà in console, facendo partire la musica per trasformare il ristorante in una pista da ballo sotto il sole estivo.

Dal 21 giugno apre Jondal à La Vigie, un’esperienza tutta all’insegna del lusso

Il ristorante Jondal arriverà direttamente da Ibiza per collocarsi nella splendida cornice di Pointe de la Vigie, con solo lo sciabordio delle onde e il canto degli uccelli a fare da sottofondo. Nello spirito di Casa Jondal, che ha saputo restare autentico e raccolto e sempre più apprezzato da coloro sempre alla ricerca di nuovi “luoghi da sogno”, il ristorante propone alla clientela un menù di gusto spagnolo, tutto giocato sui frutti di mare e la loro incredibile qualità. Il ristorante sarà aperto tutti gi rioni a pranzo e a cena.

Una struttura che mantiene vivo il suo spirito più che mai, all’insegna dello sport, del benessere e delle gare.

Il Monte-Carlo Beach resta in perfetta sintonia con il suo DNA sportivo. Oltre alle sessioni di allenamento personalizzato, per questa stagione saranno proposti dei corsi di gruppo di yoga e Pilates, come pure l’attesissima possibilità di praticare il padel. Questo sport, tutto divertimento e amicizia, è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e può contare su due nuovi campi, costruiti presso il Club quest'inverno. Ritornano anche le attività marine in area protetta, con pedalò, canoe e kayak.

Sempre dal 21 giugno, riaprirà anche il Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP, per la gioia degli ospiti più piccoli e dei loro genitori. Nei mesi di luglio e agosto, grandi e piccini potranno sfidarsi nella piscina olimpionica, in occasione delle tradizionali gare di nuoto tanto care ai monegaschi.

Sul fronte del benessere, la spa del Monte-Carlo Beach offre il meglio dei trattamenti firmati Paoma, il primo luxury brand francese sostenibile, etico e biologico per la cura della pelle.

I luoghi e i momenti imperdibili del Monte-Carlo Beach

Per questa stagione lo chef Pascal Garrigues offrirà agli ospiti il suo menù mediterraneo al Deck, il ristorante brasserie del Monte-Carlo Beach Club, in un ambiente completamente ripensato, con un'atmosfera tutta nuova. Presso Elsa, il ristorante gourmet del Monte Carlo Beach, dalla scorsa stagione Marcel Ravin unisce con saggezza il gusto dei prodotti della terra e i sapori del mare. Lo chef, che ha all’attivo due stelle Michelin, mette in ogni piatto che prepara il meglio del suo "giardino marino", come ama ricordare lui stesso. Grazie all’impiego del pescato locale e all’uso dell’acqua di mare anche nella cottura al vapore, nonché delle verdure provenienti dall’azienda agricola Domaine d'Agerbol, situata sulle colline sopra Roquebrune-Cap-Martin, il ristorante Elsa si impegna anche nella gastronomia sostenibile.

Per come sa mettere insieme il lusso, il glamour, l’autenticità e la passione per lo sport, lo spirito del Monte-Carlo Beach è più vivo che mai. Chi volesse approfittarne può prenotare quanto prima una delle ricercatissime camere o suite della struttura, tutte con una vista a perdita d’occhio sul mare

Qualche informazione utile

. Il Monte-Carlo Beach e il ristorante Elsa saranno aperti dal 14 aprile al 7 ottobre 2025 (L’Elsa rimane chiuso il lunedì e la domenica).

. Il Monte-Carlo Beach Club resterà aperto dal 14 aprile al 7 ottobre.

. Il Sea Satin at Maona Monte-Carlo resterà aperto dal 16 maggio al 28 settembre, dalle 13.00 alle 19.00 (il pranzo verrà servito in due tornate, una alle 13:00 e una alle 15:30).

Nei mesi di maggio, giugno e settembre, il ristorante sarà aperto da giovedì a domenica e da martedì a domenica in luglio e in agosto.

. Il ristorante Jondal in zona La Vigie resterà aperto dal 21 giugno al 7 settembre ,7 giorni su 7, a pranzo e a cena.

. L’accesso ai ristoranti del Monte-Carlo Beach avviene anche per mare, con il servizio navetta previsto da Port Hercule e il Monte-Carlo Beach, attivo dal lunedi alla domenica, dalle 11 alle 23 ( per saperne di più )

. Il Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP resterà aperto innanzitutto nei fine settimana dal 21 giugno, poi 7 giorni su 7 dal primo luglio al 31 agosto 2025, sempre in orario 10:00 - 18.00.

. L’accesso alla struttura è gratuito per gli ospiti del Monte-Carlo Beach Hotel.

. Per informazioni e prenotazioni: resort@sbm.mc