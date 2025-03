Presentata a Monaco la nuova collezione di prodotti in edizione limitata di Exclusive Brands Torino

Exclusive Brands Torino varca i confini nazionali e presenta a Monaco, alla presenza delle alte cariche istituzionali del Principato, la nuova collezione di prodotti in edizione limitata realizzata per il Pavillon Monaco, in occasione dell’Expo Osaka 2025 - la 31ª Esposizione Universale che si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Tra le istituzioni presenti all’incontro, Louis Ducruet, nipote del Principe Alberto II di Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, ministro di Stato del Principato di Monaco e Mireille Martini, Commissario Generale del Padiglione di Monaco.

“È un onore per noi poter presentare in questa cornice meravigliosa la nostra nuova collezione. Il calore con il quale siamo stati accolti dalle più alte cariche dello Stato monegasco ci spinge a continuare questo lavoro di internazionalizzazione che Exclusive Brand Torino sta portando avanti dalla sua fondazione. Questo sodalizio tra i nostri territori rappresenta una straordinaria occasione per “mettersi in vetrina” e dimostrare l’eccellenza piemontese” ha dichiarato il Presidente di EBT Giulio Trombetta.

Nata dal desiderio di Exclusive Brands Torino di promuovere l’incontro tra le eccellenze imprenditoriali piemontesi e il contesto globale contemporaneo, la collezione è costituita da nove prodotti unici, il risultato dell’incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

Di seguito, i nomi delle aziende retiste protagoniste della partnership tra il network torinese e Pavillon Monaco e i loro prodotti in edizione limitata:

Allemano : nuovo modello di orologio

: nuovo modello di orologio Bava : etichette per i vini Bava Barolo DOCG Scarrone 2016 e Cocchi Alta Langa DOCG “Totocorde”

: etichette per i vini Bava Barolo DOCG Scarrone 2016 e Cocchi Alta Langa DOCG “Totocorde” Costadoro : box contenente 1 lattina di caffè macinato per moka 100% qualità Arabica più 2 tazzine con piattino in serie limitata

: box contenente 1 lattina di caffè macinato per moka 100% qualità Arabica più 2 tazzine con piattino in serie limitata Galup : confezione Panettone Gran Galup in formato 750g

: confezione Panettone Gran Galup in formato 750g Gelati Pepino 1884 : confezione del gelato su stecco ricoperto di cioccolato

: confezione del gelato su stecco ricoperto di cioccolato Estetica Hair : magazine da collezione con raccolta prestigiosa dei più bei saloni di acconciatura al mondo, impreziosita da sei macro-tendenze dell’Interior Design

: magazine da collezione con raccolta prestigiosa dei più bei saloni di acconciatura al mondo, impreziosita da sei macro-tendenze dell’Interior Design Oscalito : nuovo packaging che riflette la filosofia e l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, evidenziando i principi chiave della rete Slow Fiber

: nuovo packaging che riflette la filosofia e l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, evidenziando i principi chiave della rete Slow Fiber Sant’Agostino Case D’Aste : edizione speciale, eseguita da Paolo D’Alessio, della stampa della Lancia Beta Montecarlo Turbo

: edizione speciale, eseguita da Paolo D’Alessio, della stampa della Lancia Beta Montecarlo Turbo VANNI: due occhiali da sole dalle fogge che si rifanno agli anni 70, rese contemporanee e personalizzate per tenere conto del tema “progettare la società futura”

L'incontro tra Exclusive Brands Torino e Pavillon Monaco rappresenta un esempio tangibile di collaborazione tra due realtà impegnate nella promozione dell'eccellenza a livello globale. Grazie alla sinergia delle due realtà, che si concretizzerà durante i mesi dell'Expo, Exclusive Brands Torino rafforzerà ulteriormente il suo impegno nel valorizzare il Made in Italy e nell’accompagnare le imprese piemontesi in un percorso di crescita, innovazione e apertura verso i mercati internazionali.

EXCLUSIVE BRANDS TORINO

Nata nel 2011 su iniziativa di Unione Industriali Torino, Exclusive Brands Torino è la rete di aziende piemontesi che vuole rappresentare e promuovere un concetto consolidato, allargato e contemporaneo di eccellenza. Da una parte, eccellenza nella promozione di prodotti e servizi da Torino sui mercati internazionali, che presentano scenari sempre più complessi e in evoluzione, attraverso partnership, strategie e obiettivi comuni. Dall’altra, eccellenza declinata a partire dagli ultimi anni in un valore più ampio e sempre più imprescindibile per il fare impresa: quello della sostenibilità sociale e ambientale, riassunto nella Carta Etica della Rete. Il laboratorio d’innovazione che punta a essere Exclusive Brands Torino promuove quindi un concetto allargato di eccellenza, capace di rispondere alle complessità del contesto globale contemporaneo e a clienti sempre più consapevoli e desiderosi di imprese che abbiano un impatto positivo in ogni loro processo.