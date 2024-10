Grasse: domani grande svendita di libri e cd, mentre dei volontari riparano i nostri piccoli elettrodomestici

Domani, sabato, la mediateca di Grasse organizza, per la prima volta, una vendita solidale per dare una seconda vita ai libri e ai CD.

Romanzi o documentari, libri per giovani o adulti: ve ne sono per tutti e a prezzi bassi, tra 0,50 e 5 euro.



Il denaro raccolto sarà interamente devoluto al Repair Café dei Pays de Grasse, partner dell'evento.

L’ associazione dà una seconda vita agli oggetti rotti o guasti.





L'obiettivo è imparare a riparare gli oggetti e i piccoli elettrodomestici della vita quotidiana per evitare di sprecare e inquinare.



Lo spirito Repair Café mira anche a modificare gli atteggiamenti di ognuno di noi ed indurre all'acquisto responsabile.



Durante i workshop di Repair Café, i volontari saranno presenti per procedere alla riparazione degli oggetti portati.



La manifestazione, a vocazione sociale, é l'occasione per procurarsi libri di seconda mano a basso costo e far conoscenza con i volontari dell’associazione Repair Café… Non si sa mai!