A Roquebrune Cap Martin torna l'appuntamento con "Lettura in festa"

"Lettura in festa" torna il 30 novembre ed 1 dicembre a Roquebrune-Cap-Martin. In programma oltre 80 autori presenti, dibattiti, dediche e due mostre: la prima su "I campioni del torneo di Monte Carlo", la seconda su "Le favole di Leo il pirata".

Lettura in festa a Roquebrune-Cap-Martin è la festa di tutte le tematiche letterarie. Quest'anno il tema è lo sport, che sarà in primo piano con molti autori e libri sul calcio, tennis, ciclismo, ecc.

Yann Queffélec, famoso romanziere, amante del mare e dei grandi sportivi (lui stesso è un marinaio esperto) sarà ospite d'onore di questa edizione dedicata allo sport.

Inoltre, le più grandi penne della letteratura risponderanno alla chiamata di Reading in Fête, oggi ben radicata nel paesaggio degli eventi letterari che contano. Autori di romanzi, alcuni dei quali sono i grandi successi di questo autunno, polari con alcuni dei suoi più prestigiosi rappresentanti, ma anche personalità di diversi orizzonti che hanno appena pubblicato opere.

Insieme alla letteratura per la gioventù e al fumetto, Lecture en fête presenta l'edizione 2024 come una festa di tutte le letterature per il piacere di tutti