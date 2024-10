“Un mese senza tabacco”, Nizza si mobilita

In occasione del "Mese senza tabacco", operazione lanciata da Santé publique France, la Città di Nizza organizza un programma settimanale da mercoledì 30 ottobre a venerdì 29 novembre 2024 per aiutare quanti desiderano smettere di fumare.



L’uso del tabacco è un’epidemia globale che provoca quasi 6 milioni di morti ogni anno, di cui oltre 600 mila sono non fumatori esposti al fumo.



Il tabacco è la seconda causa di morte nel mondo.





Il fumo del tabacco contiene più di 7 mila sostanze chimiche, di cui almeno 250 note come nocive e più di 70 cancerogene.



Di fronte a questa constatazione, la Città di Nizza lancia un programma settimanale di educazione sanitaria per aiutare a smettere di fumare e aiutare i cittadini a diventare protagonisti attivi della loro salute.



L’iscrizione è obbligatoria e si effettua telefonicamente allo 04 92 17 44 86 o via e-mail a asv@ville-nice.fr



Programma e percorso

Settimana 1

Vuoi saperne di più sul tabacco? Mercoledì 30 ottobre dalle 14 alle 16 - Sportello unico Nice Facile - 6 rue Tonduti de l'Escarène

Settimana 2

Metodi per aiutare a smettere di fumare. Giovedì 7 novembre dalle 14 alle 16 - Sportello unico Nice Facile - 6 rue Tonduti de l'Escarène

Settimana 3

Gestire la dieta quando si smette di fumare. Mercoledì 13 novembre dalle 9,30 alle 11,30 - Sportello unico Nice Facile - 6 rue Tonduti de l’Escarène

Settimana 4

Punto Informativo Tabacco + sconto kit mesi senza tabacco - Mercoledì 20 novembre dalle 14,30 alle 16,30 - Reception del centro di vaccinazione - 10 rue Hancy . Sessione di yoga - Mercoledì 20 novembre dalle 18 alle 19 - Maison des associazioni Saint-Roch - 50 boulevard Saint Roch

Settimana 5

Visita guidata Circuito pedonale Acti’Santé Nice Nord - Venerdì 29 novembre dalle 10 alle 12 - ritrovo alla fermata del tram Gorbella (linea 1)

Quando si smette di fumare è sempre meglio avere un sostegno. Infatti, i consigli di un professionista sanitario aumentano del 70% le possibilità di smettere di fumare con successo.



Si può beneficiare di un e-coaching gratuito utilizzando l'applicazione del servizio informazioni Tabac, oltre a beneficiare di un follow-up telefonico gratuito con uno specialista del tabacco al numero 39 89.



L’attività fisica è un ottimo alleato quando si vuole cessare di fumare. Non solo aiuta ad alleviare i sintomi dell’astinenza, ma migliora anche la salute fisica e mentale in questo momento di importante transizione.



Durante il Mese Senza Tabacco è possibile partecipare anche al programma Nice en forme registrandosi e al costo di 2 euro