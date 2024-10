Monaco si prepara per la festa Nazionale 2024: il programma e dove ritirare gli inviti

Come ogni anno, il Comune di Monaco offre ai monegaschi e residenti di tutte le età la possibilità di assistere gratuitamente a diversi spettacoli nell'ambito della Festa Nazionale.

Mercoledì 13 novembre dalle 14 alle 18:30: Festa nazionale dei bambini. Un pomeriggio dedicato interamente ai bambini si terrà nella sala di spettacolo.

In programma: strutture gonfiabili per tutti (a partire da 2 anni), laboratorio creativo, pesca alle anatre, giochi gonfiabili, capanne di legno e giochi vari. Per i bambini dai 2 ai 14 anni, accompagnati da un adulto.

Lunedì 18 novembre alle 20:00: spettacolo di 800 droni. Zona sonorizzata e sicura sul molo Albert I.

Lunedì 18 novembre ore 21:00: Concerto acustico di Nicoletta e del suo coro di Gospel all'Espace Léo Ferré. La cantante dal timbro così riconoscibile sarà di passaggio a Monaco per la gioia del pubblico. Per adulti e bambini a partire dai 10 anni, accompagnati da un adulto.

Martedì 19 novembre alle ore 18:00: concerto dell'artista nota per la sua carriera nella musica e sul palco: Liane Foly, che interpreterà i suoi più grandi titoli allo Espace Léo Ferré. Per adulti e bambini a partire dai 10 anni, accompagnati da un adulto.

Ritiro degli inviti su 2 siti: la distribuzione degli inviti avverrà presso l'Espace Léo Ferré dalle 11 alle 18 e nel Comune di Monaco dalle 9 alle 16, su presentazione della carta d'identità, della carta di soggiorno o del libretto di famiglia per i bambini residenti. Un posto per carta, fino a esaurimento.

Martedì 5 novembre: Monegaschi

Mercoledì 6 novembre e giovedì 7 novembre: Monegaschi + coniuge e figlio(i) e residenti + coniuge e figlio(i).

Informazioni: Espace Léo Ferré - (+377) 93 10 12 10