Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

16e Salon du vin et gastronomie

Dal 25 al 27 ottobre – Ore 15

Espaces Fort Carré



La sorcière sous la lune

Martedì 29 ottobre – Ore 15

Théâtre Antibéa



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 decembre - Dans les bois • Pauline Kalioujny - Médiathèque Albert Camus ;

Fino al 05 ottobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes ;

Fino al 30 ottobre - Un monde en Arc en Ciel - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain ;

Fino al 30 ottobre - Reflet Aquatique - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain.



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 31 ottobre ore 10,00

Visita guidata Antibes Street Art : il 25, 30, 31 ottobre ore 14;



ASPREMONT

Exposition de sculptures de Laurence Bessas Joyeux

Fino al 27 Ottobre 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

7 rue Marius Ferrier



Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



BEAULIEU SUR MER

Concert “Jazz Come Bach”

Venerdì 25 ottobre 2024 à 20h.

Luc Ramirez à la trompette et au bugle

Roger Lartheau à la guitare, à la programmation et aux arrangements

Sabine Giordano Peroumal à l'accordéon.

Didier Veschi dans le rôle majestueux de Jean-Sébastien Bach

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



CAGNES SUR MER

Théâtre enfants:« La sorcière sous la lune »

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 16.

Centre culturel

28 avenue de Verdun



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Festival international du film panafricain 2024

21e édition

RFino a domenica 27 ottobre 2024

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conte musical

Giovedì 24 ottobre 2024

Horaire:10h30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



Daniel Garcia Trio - Wonderland

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 24 ottobre 2024

Horaire:19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Atelier, Les fleurs d'Iznik

Venerdì 25 ottobre 2024

Horaire(s) :

- 10h30 (Enfants de 5 à 7 ans)

- 14h30 (Enfants de 7 à 13 ans)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Spectacle, Tèmpi Tèmtoa

Barbara Glet et Louis Galliot

Venerdì 25 ottobre 2024

Horaire(s) :

9h, 10h30 et 15h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert, Afterwork - Agora

Venerdì 25 ottobre 2024

Horaire(s): 18h30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Visite guidée, Autour de l'exposition "Le temps du renouveau"

Venerdì 25 ottobre 2024

Horaire(s) : 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Baby Concert #1

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) : 10h45

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Concert, Récital David Bismuth

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s): 19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Opéra italien

Concert lyrique

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) : 18h30

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



Visite accompagnée - Collection Île-de-France

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) :14h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Jouer encore…

Un spectacle musical et théâtral

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) : 20h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Môme Fabrik - Halloween !

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) : 10h00

Bibliothèque de La Frayère

54 avenue Maurice Chevalier

Résidence “Les Aubépines”



Jouer encore…

Un spectacle musical et théâtral

Sabato 26 ottobre 2024

Horaire(s) : 20h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 27 ottobre 2024

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Spectacle, Vie

Filomène et compagnie

Domenica 27 ottobre 2024

Horaire(s) : 10h30 e 15h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Spectacle, Kid Manoir

Le secret de la sorcière

Domenica 27 ottobre 2024

Horaire(s) :

14h30 et 18h30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Fré



Zèbres

Compagnie Zapoï

Da martedì 29 ottobre a mercoledì 30 ottobre 2024

Horaire(s) :

10h30 et 15h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner

06150 Cannes La Bocca



Festival P'tits Cannes à You 2024

Fino a venerdì 1° novembre 2024

animations.

Luoghi diversi



Salon et congrès, MIPCOM 2024

39e édition du Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction

Fino a giovedì 24 ottobre 2024

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SpectacleT, En amour

Adrien M & Claire B

Fino a martedì 5 novembre 2024

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



GORBIO

Exposition de Peinture - Giampietro Fontana au château-musée Lascaris

Fino al 27 ottobre 2024

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château 06500 Gorbio



LA GAUDE

Jazz sous les Bigaradiers

Dal 26 ottobre al 9 novembre 2024

- Samedi 26 Octobre -

L'Italie et la Côte d'Azur au So What

- Jeudi 7 Novembre -

Speaking Tango de Minino Garay au Théâtre Alexandre III à Cannes.

- Vendredi 8 Novembre -

Quinteto Tango Libertad rend hommage à Astor Piazzolla à La Coupole.

- Samedi 9 Novembre -

Journée non-stop de 10h à minuit.

Concert du cabaret éphémère, conférence Tango et Jazz, animations, bien-être, apéro Jazzy, remise des Trophées du Jazz de la Côte d'Azur, performance artistique... et le Tango Jazz Quartet en clôture.

Sans oublier :

- Lundi 4 Novembre -

Film sur Astor Piazzolla, en collaboration avec les Journées Cinématographiques de Vence.

- Vendredi 8 Novembre -

Jazz et expositions de livres de cuisine à la Médiathèque.

So What

16 rue Gabriel Ponzone



LA TURBIE

Gioco di fuga "Un intoppo nell'antico mosaico"

Domenica 27 ottobre da 10:15 a 13:15 e da 14:15 A 16:15

Trophée d'Auguste

Avenue Albert 1er de Monaco



LE BROC

Lily

Mercoledì 30 ottobre 2024 à 16h.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Grainothèque de l'Odyssée - Laboratorio di piccoli semi con Julie

Venerdì 25 ottobre da 14:30 a 16:00

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe 8 avenue Boye



Les Colombières - Visita guidata

Fino al 25 ottobre 2024

Domaine des Colombières - 312 route de super Garavan



Talk : Rebecca Stott

Sabato 26 ottobre

St John's English Library

31 avenue Carnot



È l'ora della storia

Sabato 26 ottobre da 10:00 a 11:00

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Proiezione con commento sull'architettura contemporanea.

Sabato 26 ottobre da 15:00 a 16:30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Loto

Domenica 27 ottobre da 13:30 a 17:30

Salle du Louvre

12 avenue Boyer



Conferenza Workshop Dalla poesia alla fotografia e viceversa

Mercoledì 30 ottobre da 15:00 a 19:00

Salle St Exupéry

8 rue de la République



Three Worlds exhibition

Esposizione

Fino al 31 ottobre 2024

St John's English Library 31 avenue Carnot



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



MONACO

Sports - "Sportel Awards"

Gli SPORTEL AWARDS, sotto la presidenza onoraria di S.A.S. il Principe Alberto II, premiano le migliori sequenze sportive dell'anno in corso durante una prestigiosa cerimonia alla presenza di numerosi campioni. Gli Sportel Awards offrono anche un programma di eventi aperti al pubblico per momenti privilegiati con personalità di fama.

Da domenica 27 a martedì 29 ottobre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Sport - "8th Monte-Carlo E-Rally"

Fino a sabato 26 ottobre 2024

Principality of Monaco



OPMC - "Tribute to Shostakovich"

Martedì 29 ottobre 2024, alle 18.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Opera - "La rondine"

Mercoledì 30 ottobre 2024, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "Coupures"

Mercoledì 30 ottobre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Event - "Monaco Funfair"

Fino a martedì 19 novembre 2024

Port Hercule de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Plus de patients, moins de soignants : quelles perspectives de solutions? - Conférence

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 16

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



25e Festival de Guitare, Concert

Da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 2024.

Festival de guitare de la Ville de Nice.

Jeu 24 oct - Blues - Rock | “Fred Chapellier Quintet”

Ven 25 oct -Jazz manouche | “Les Doigts de l’Homme”

Sam 26 oct - Programmation à venir

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

31, rue Louis Coppet



Un jour / Un sport

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 14,30

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



Atelier “Paysages composés”

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 14,30

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



Zouzi sportif malgré lui, Théâtre

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 15

Sabato 26 ottobre 2024 ore 10,30.

Mercoledì 30 ottobre 2024 ore 15h.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’atelier d’Okilélé, Théâtre

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 15

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



La George, Théâtre

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 20

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 21

Sabato 26 ottobre 2024 ore 21

Domenica 27 ottobre 2024 ore 17

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Le bal des sorcières, Théâtre

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 10,30

Domenica 27 ottobre 2024 ore 10,30

Venerdì 1° novembre 2024 ore 10,30

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Alexis Tramoni – Infréquentable

Giovedì 24 ottobre 2024 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Da venerdì 25 a sabato 26 ottobre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 01/11 al 30/11/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 06/12 al 14/12/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Le sceptre des éléments, Théâtre

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 15

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Hier c’est demain, Théâtre

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 21.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Flavia Coelho, Concert

Venerdì 25 ottobre 2024 ore 21.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Salon Terravini

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Les Procès du samedi, Teatro

Sabato 26 ottobre 2024 alle 11.

Sabato 2 novembre 2024 alle 11.

Parvis du Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



5ème Concours International de flûte Maxence Larrieu

Concerto

Fino a sabato 26 ottobre 2024 dalle 18 alle 20.

La celebrazione del 90esimo compleanno di Maxence Larrieu.

La giornata del 25 ottobre sarà dedicata alla celebrazione del 90° compleanno dell'eminente flautista omonimo del concorso, Maxence Larrieu. L'associazione “À Travers La flûte” organizzerà concerti, conferenze e un Concerto di Gala, riunendo attorno al suo presidente onorario i suoi cari, i suoi ex studenti e i membri della giuria.

Concerto – Finale con l'Orchestra Filarmonica di Nizza, sotto la direzione di Lionel Bringuier e il trio d'archi composto da musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo

Ente banditore del Concorso: Associazione “Attraverso il flauto” – regia, Sibel Pensel

In collaborazione con l'Associazione La Traversière e l'Associazione Rampal, con il contributo di Denis Verroust e Franck Masquelier.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Conférence du CRWRD / Leitmotive Dans La Tétralogie - Opéra

Sabato 26 ottobre 2024 ore 15

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Samuel Bambi – Machine

Sabato 26 ottobre 2024 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Aupinard, Concert

Sabato 26 ottobre 2024 ore 20,30

Le 109

89 Route de Turin



Les empires français et les femmes

Da sabato 26 a domenica 27 ottobre 2024

Samedi 26 octobre, conférences

14 h « Napoléon Ier et les femmes »

15 h 15 « Napoléon III et les femmes »

16 h 30 « Les femmes et le Code Napoléon »

Dimanche 27 octobre, spectacle historique et lyrique

16 h 30 « Le soleil se lève en France, l’avènement de Bonaparte »

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Woofest

Démonstration



Da sabato 26 ottobre a domenica 27 ottobre 2024

Promenade des Anglais



Fatale Carmen, Opéra

Sabato 26 ottobre 2024 ore 20

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Viens avec ton doudou – Atelier

Domenica 27 ottobre 2024 ore 10 e ore 11

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Bigreen Nice Rando VTT Nature

Domenica 27 ottobre 2024 ore 8,30

- 8h30 : Départ de la navette NICE (stade de la Lauvette) - Levens

Chargement des participants à 8h (sur réservation 14€ lors de l’inscription)

- 8h30 – 10h30 : Accueil – Retrait des plaques, AMSL VTT LEVENS 160 Chem. de la Madone, 06670 Levens

- 9h00 – 10h30 : Départs libres par affinités (aucun départ autorisé avant 9h00)

- 12h – 15h00 : Collation offerte à l’arrivée Stade de la Lauvette Nice.

Nice, stade de la Lauvette (départ de la navette) - Levens (départ) - Nice (arrivée)

Chemin du stade de la Lauvette - Stade de la Lauvette



Sauvons Halloween, Théâtre

Martedì 29 ottobre 2024 ore 10,30, 13, 15e 17.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Théâtre à la carte – Les Collectionneurs

Mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20

Sabato 30 novembre 2024 ore 20

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



“Aquela Mar – Cette mer” – Maurice Maubert, Esposizione

Fino al 3 Novembre 2024

Maurice Maubert è di Nizza. È un figlio della Vecchia Nizza, vicino al Palais Lascaris. Il Mediterraneo occupa un posto speciale nel suo approccio artistico.

In questa mostra, l'artista invita a riconnettersi con il nostro patrimonio comune che è il mare “Aquela Mar”, il titolo dato alla mostra significa “Questo mare” a Nizza.

Questa mostra è divisa in tre parti per un’approfondita esplorazione artistica:

Dipinti e installazioni con una raccolta di opere che evocano il mondo marittimo. Troviamo l'installazione Bar(ba)ca (tecnica mista) da lui inaugurata per la prima volta al 109: un punto sospeso sulla punta sotto il quale si trova un piccolo pescatore.

Una storia visiva e audio, inclusi ritratti a inchiostro, testi e dipinti. La prua di un immaginario mercantile, Santa Manza, il vascello arrugginito di tutti i viaggiatori “che non siano turisti”, è ambientata, circondata da inchiostri su carta che raffigurano il rapporto con questo mare che porta a tutto il Sud. Questo era anche il titolo di una mostra presentata alla Galerie de la Marine nel 2008 – 2009 sul tema “i viaggiatori non sono turisti”. Questa parte è anche un omaggio al porto di Nizza e, per estensione, a tutti i porti del Mediterraneo.

Una serie di 12 accattivanti scene in volume, intitolate “Memoria e curiosità marittima”. L'artista crea scene del Sud che gli sono care. Comprende statuette che ricordano le figurine della Provenza ma anche le figurine ingenue africane.

Questa installazione è un invito, proposto a ciascun artista esposto al Palais Lascaris, a creare il proprio gabinetto delle curiosità, come le Camere delle Meraviglie del XVII secolo. Questo tipo di gabinetto era presente in residenze come il Palais Lascaris. Gli oggetti conservati nelle riserve del museo sono stati scelti dall’artista per questo gabinetto.

Palais Lascaris

15 rue Droite



Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu, Teatro

Venerdì 15 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 16 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 17 novembre 2024 alle 16.

Venerdì 22 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 23 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 24 novembre 2024 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Domenica 20 ottobre - 16:30

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Desperate Housemen, Teatro

Fino al 27 Ottobre 2024

Orari di apertura il giovedì, venerdì, sabato e domenica .

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



7 Scènes de Ménage, Teatro

Fino al 27 Ottobre 2024

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Le Cimetière des éléphants - Teatro

Fino al al 3 Novembre 2024

Théâtre de la Traverse

2 rue François Guisol



Ashes of the Arabian’s Pearl – Valentin Valette, Esposizione

Fino al al 3 Novembre 2024

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

Samedi 23 novembre - 18h

Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino al 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand

L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Venerdì 11 ottobre - 21:00

- Sabato 19 ottobre - 21:00

- Venerdì 25 ottobre - 21:00

- Domenica 3 novembre - 16:30

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Sabato 19 ottobre - 21:00

- Venerdì 25 ottobre - 21:00

- Domenica 3 novembre - 16:30

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Samedi 26 octobre - 21h

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h



Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Spectacle “La Belle et la Bête”

Sabato 26 ottobre 2024 de 16h à 17h30.

Salle des fêtes



Festival de la craie / Halloween

Mercoledì 30 ottobre 2024 de 10h à 17h.

Les rues du villages



Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



SAINT JEAN CAP FERRAT

Boutique éphémère de jouets en bois

Fino al 03 Novembre 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

La VillA vacances de la Toussaint 2024

Sabato 26 ottobre 2024.

Fermé lundi et dimanche.



Librairie du Cap – Dédicaces Louise Langlois et Marza Myers

Sabato 26 ottobre 2024 à 15h.

Librairie du Cap - Cap 3000

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Eugène Donadeï



Librairie du Cap – Dédicaces de Azra Reed

Séances de dédicaces

Domenica 27 ottobre 2024 de 14h30 à 17h30.

Librairie du Cap - Cap 3000

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Eugène Donadeï



Mercredi 30 octobre 2024.

Fermé lundi et dimanche.

228 avenue du Général Leclerc



SAINT MARTIN VESUBIE

Journée généalogie familiale

Giovedì 24 ottobre 2024 de 10h à 16h30.

L'Atelier du Mercantour

969 route de la Colmiane



Visites de la Brasserie du Comté

Venerdì 25 ottobre 2024 de 16h à 17h30.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



Soirée fluo Halloween – grimpe dans le noir

Venerdì 25 ottobre 2024 de 19h à 21h30.

Vesubià Mountain Park

allée du docteur fulconis



“Ca n’arrive qu’aux autres”

Venerdì 25 ottobre 2024 de 14h à 17h.

Mediathèque Départementale annexe

52 Boulevard Lazare Raiberti



Conte : “Peur bleue !”

Sabato 26 ottobre 2024 de 15h à 15h45.

Médiathèque Départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



Festival “Expecto Luminos”

Domenica 27 ottobre 2024 de 9h45 à 18h.

Village



Ateliers d’arts créatifs

Fino al 30 Ottobre 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



Exposition – “Le monde imaginaire des sorcières”

Fino al 13 Novembre 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Conférence – “La faune nocturne”

Sabato 19 ottobre 2024 dalle 15 alle 16:30.

Médiathèque Départementale annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



SOSPEL

Proiezione del film "Billy il criceto"

Venerdì 25 ottobre a 15:00 e a 18:00

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui

Chapelle des Pénitents Rouges

Place Saint-Michel



Proiezione del film: "la treccia"

Sabato 26 ottobre a 20:30

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui

Chapelle des Pénitents Rouges

Place Saint-Michel



8° E - Rally di Monte Carlo

Sabato 26 ottobre a 11:30

Sospel



Ottobre rosa: 2a sfida rosa di Sospel

Sabato 26 ottobre da 10:00 a 12:00

Place des platanes



TENDE

Labo des sciences "Tombé sur un os #1"

Giovedì 24 ottobre da 14:30 a 16:00

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Festa della castagna

Sabato 26 ottobre

Salle du Temps Libre

Place de la gare



Diffusion de l'oeuvre sonore "Sur la route : à vous la parole!"

Domenica 27 ottobre da 15:00 a 16:00

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Halloween à la Médiathèque

29 ottobre > 31 ottobre

Médiathèque départementale annexe de Tende

4 avenue Marius Baruccchi



Ciné-club: Twist a Bamako

Mercoledì 30 ottobre a 20:30

Cinéma LE BEGO



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Fête des Châtaignes de Valdeblore

Domenica 27 ottobre 2024 de 9h à 18h.

Animations toute la journée.

La Bolline Valdeblore



VENCE

EXPOSITION NO#AR

Fino al 24 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 Dsc des Moulins



Octobre Rose – Exposition photos

Fino al 26 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 descente des Moulins