Mentone, via al lavori di bonifica del tratto coperto del torrente Borrigo

Un grande cantiere sta per aprirsi nella zona coperta del Borrigo, uno dei 4 corsi d'acqua costieri di Mentone. L'operazione condotta dalla Comunità della Riviera francese - CARF in collaborazione con lo Smiage Maralpin, mira a ridare all'opera la sua piena capacità di gestire meglio i deflussi d'acqua, soprattutto in caso di forti piogge.

I lavori sono iniziati ieri, giovedì 24 e proseguiranno fino al 27 ottobre con l'installazione del cantiere. Dal 28 ottobre l'inizio dei lavori che dureranno circa 2 mesi (a seconda delle condizioni meteorologiche).