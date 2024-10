Monaco, diplomazia: nuovi ambasciatori accreditati di Serbia, Nepal e Burundi

Venerdì 25 ottobre, la signora Isabelle BERRO-AMADEI, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha ricevuto durante un pranzo organizzato all'hotel Hermitage S.E. la signora Ana HRUSTANOVIC, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Serbia; S.E. M. Sudhir BHATTARAI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Nepal e S.E. M. Isaïe KUBWAYO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Burundi.

I diplomatici hanno presentato, in mattinata, le loro Lettere di credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Dopo una carriera nel settore privato come giornalista, S.E. la signora Ana HRUSTANOVIC è entrata al Ministero della Difesa della Repubblica di Serbia e Montenegro nel 2004, come coordinatrice delle relazioni pubbliche presso l'ufficio del Ministro. In seguito è stata Primo Consigliere all'Ambasciata di Serbia a Roma. Dal 2016 al 2023 ha ricoperto la carica di ambasciatrice della Serbia presso l'Unione europea a Bruxelles. Nel 2024 è nominata ambasciatrice della Serbia in Francia.

Titolare di un Master of Science in fisica, S.E. Sig. Sudhir BHATTARAI è un diplomatico di carriera che si è unito al servizio degli affari esteri nel 1995 dove ha lavorato in diverse divisioni del Ministero. Tra gli altri, è stato primo segretario della missione permanente del Nepal presso le Nazioni Unite a New York prima di diventare consigliere dell'ambasciata del Nepal in Arabia Saudita dal 2012 al 2014.

S.E. Sig. Sudhir BHATTARAI è entrato nell'ambasciata del Nepal in Belgio e nella missione presso l'Unione europea dal 2017 al 2021. Oggi è ambasciatore del Nepal in Francia e in Andorra e delegato permanente del Nepal presso l'UNESCO. S.E. Il Sig. Isaïe KUBWAYO ha iniziato la sua carriera come insegnante prima di essere assegnato a vari posti all'Università del Burundi, come quelli di consigliere e capo di gabinetto del vicerettore.

S.E. Il Sig. Isaïe KUBWAYO è nominato, nel 2006, Primo Consigliere d'Ambasciata del Burundi a Parigi. Dal 2012 al 2014, ha ricoperto la carica di assistente del ministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione internazionale prima di essere nominato ambasciatore del Burundi in Marocco. Attualmente è ambasciatore del Burundi in Francia, Portogallo e Spagna.