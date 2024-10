Nizza, presto, al porto, il nuovo centro congressi “semi permanente” (Foto)

A fine aprile il porto di Nizza cambierà aspetto: al posto dell’ex parcheggio di Quai de l’Infernet troneggerà il nuovo centro congressi “semi permanente”.

La struttura sarà innanzi tutto messa a disposizione dello Stato francese e dell’ONU per il summit sugli oceani che si svolgerà dal 4 al 14 giugno 2025, poi, finita l’assemblea plenaria che richiamerà a Nizza non meno di 30 mila persone tra le quali centinaia di Capi di Stato e di Governo oltre ad esperti da tutto il mondo, tornerà in pieno possesso della città.





In un porto destinato a cambiare aspetto ed a diventare sempre più richiamo per imbarcazioni di alto livello, il centro congresso “semi permanente” é destinato ad ospitare convegni e congressi.



Secondo Olivier Bettati, incaricato da Christian Estrosi di occuparsi del porto, "trentasette congressi hanno già annunciato che potrebbero scegliere Nizza, mentre due sarebbero già “sicuri”: il Salone della Nautica e quello degli Uffici turistici che dovrebbe richiamare oltre 900 giornalisti da tutto il mondo.





Intanto è il momento dei lavori di realizzazione del Centro congressi.

Il cronoprogramma prevede:

Smantellamento del vecchio parcheggio fino a metà novembre 2024;

Differenziazione delle macerie e loro evacuazione da metà novembre 2024 con un “movimento” di una decina di camion ogni giorno;

Preparazione del cantiere all’inizio di dicembre 2024;

Arrivo della struttura “semi permanente” e suo montaggio, da metà gennaio 2025.

Termine dei lavori e consegna della struttura allo Stato e all’ONU a metà aprile 2025

Rientro in possesso della città di Nizza successivamente al summit nel mese di giugno 2025.

Nonostante il centro congressi, venticinque metri della banchina saranno riservati alle imbarcazioni “di lusso” che potranno attraccare dopo il summit.

Non è da escludere che possa mutare anche la viabilità per consentire l’accesso al porto anche dal Quai des Etats Unis: la questione è allo studio degli uffici comunali.

Unica cosa certa, dopo il summit, Nizza avrà a disposizione un nuovo centro congressi e il porto cambierà pelle dando spazio alle imbarcazioni di alto livello.