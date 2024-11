Cosa non perdere nel mese di novembre alla Mediateca di Monaco

A novembre, la Mediateca di Monaco propone un programma ricco e variato che promette momenti di condivisione, di scoperta e di arricchimento per tutte le età e per tutti i gusti. Gli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca Louis Notari e la Bibliothèque Princesse Caroline - Ludothèque per i più giovani!

Voglia di imparare? La Biblioteca Louis Notari vi invita a scoprire una programmazione ricca di scambi culturali, in accesso libero e gratuito.

Appuntamento il 5 novembre alle 18:30, con Cécilia Auber che presenterà una conferenza sull'artista Niki De Saint Phalle, tra rivolte e sogni. Accesso libero e gratuito

Il 15 novembre alle ore 12.15, venite a incontrare Denis Allemand e Philippe Mondielli per il loro libro «Monaco e il mare» che ripercorre la storia dei legami profondi tra Monaco e il suo ambiente marino. Accesso libero e gratuito

Un tuffo nell'affascinante universo degli oceani con la proiezione del film «Le gardiennes de la planète», in presenza del regista e del produttore, si terrà il 26 novembre alle ore 18.30. Accesso libero e gratuito

Per i più letterari, la Médiathèque propone una rappresentazione poetica e musicale il 13 novembre alle 18:30, «Alla ricerca della poesia lungo l'acqua» di Chantal Bertrand, Hélène Gastaud, Patrick Mègevand, con la complicità di Jacques Burnouf. Accesso libero e gratuito

Spazio all'ambiente con l'Eco BlaBla del 12 novembre alle ore 12:15: discussioni, scambi sull'ecologia, condivisione di semi e mini workshop. Accesso libero e gratuito

Poi il 30 novembre dalle 10:30 alle 12:30, si organizza un workshop verde e solidale di fabbricazione del Bee’s wrap, che permette ai partecipanti di creare i propri imballaggi riutilizzabili a partire da cera d'api e tessuti. Accesso gratuito - su iscrizione.