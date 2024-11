Nizza, convegno su Intelligenza artificiale e musica al Palais des Rois Sardes

Martedì 5 novembre 2024, a partire dalle 17, nell'ambito degli #IADates, si terrà nel Vieux Nice, nel Palais des Rois sardes, un convegno sul tema “Intelligenza Artificiale e musica: crescerà la nostra creatività?”.

La domanda è semplice: Esiste davvero un legame tra intelligenza artificiale e musica?



L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama musicale offrendo nuove possibilità creative.

Durante il convegno, professionisti del mondo della musica inviteranno il pubblico a valutare come l'intelligenza artificiale possa trasformare la creatività musicale e ridefinire i confini artistici.



Prima della conferenza, a partire dalle 17, saranno organizzati una serie di workshop creativi per capire come applicare l'intelligenza artificiale alla musica.



Poi, alle 18, si terrà una conferenza di François Pachet (ex Spotify e Sony Lab) sul futuro della musica e della composizione musicale assistita dall'intelligenza artificiale.



Rivolto agli appassionati di musica, ai professionisti dell'arte ed a quanti desiderano scoprire un nuovo modo di comporre e ascoltare musica, l’evento consentirà l'esplorazione di nuove prospettive musicali e tecnologiche.





Il programma

Ore 17 - Apertura dei laboratori all'interno del Palazzo dei Re Sardi:

“Generare una canzone con l’I.A.” a cura di Jean-Louis Hennequin, compositore, arrangiatore, musicista e direttore audiovisivo e sonoro presso Ynov Campus;

“Test alla cieca: AI o non AI?» a cura dell'artista Djaykoi;

“Come integrare l'intelligenza artificiale nella creazione musicale?» a cura di Kepe.

Ore 18 - Convegno “Intelligenza Artificiale e musica: crescerà la nostra creatività?» condotto da Fred Martin, cantautore Ferber Studio, esperto di EuropIA;

Ore 18:05 - Introduzione di Charles Ange Ginésy;

Ore 18,15 - Conferenza di François Pachet, ex Sony Computer Science Lab, ex Spotify Creator Tech Research Lab;

Ore 18,45 - Tavola rotonda con Jean-Louis Hennequin, compositore, arrangiatore, musicista e direttore audiovisivo e sonoro presso Ynov Campus, Edilia Gänz, direttrice di Fedora e Thierry Sforza, paroliere di Mariah Carey, Florent Pagny, Patrick Bruel;

Ore 19,15 - Dibattito

Ore 19,30 - Conclusione di Marco Landi;

Ore 19,35 – Conclusione del convegno.



Il Palais des Rois sardes si trova a Nizza in Rue de la Préfecture 10.