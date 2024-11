Cap3000, eventi e appuntamenti: il centro commerciale di Saint Laurent du Var sotto i riflettori anche a novembre

A Cap3000 anche se è novembre è l’atmosfera natalizia ad imporsi.

A partire dal 20 novembre 2024 inizieranno le iniziative natalizie e saranno davvero tante!

L’appuntamento imperdibile è per Mercoledì 20 novembre ore 11 - Place Centrale.

Da quel momento CAP3000 festeggia il Natale e apre i festeggiamenti con l'inaugurazione delle luminarie. L'inaugurazione avverrà alla presenza di un ospite VIP d'eccezione. Quel giorno inizieranno anche numerose attività natalizie: trenino, concerti gospel, Babbo Natale...





Nuove attività e nuovi negozi

Inaugurazione nuovo negozio Geox

Ubicazione: livello 0

L'inaugurazione del nuovo negozio Geox ha avuto luogo l'11 giugno dalle ore 18 alla presenza del presidente di GEOX Mario Moretti-Polegatto, del suo direttore generale Anthony Scrudato e del team della sede centrale. L'apertura al pubblico si è appena concretizzata nel mese di nobembre. Per l'occasione viene proposta una gamma ampliata (che rappresenta il 100% del catalogo GEOX).



Stand Tradiswiss

Dal 15 novembre al 15 febbraio

Ubicazione: Porte di Cannes

Tradiswiss riporta i suoi formaggi in modalità street frood e parte alla conquista della città dello shopping! Una bella novità per buongustai e amanti dei formaggi. Il marchio TRADISWISS organizza dal 15 novembre 2024 al 15 febbraio 2025 un corner pop-up sulla piazza antistante il centro commerciale al CAP3000. Per fare questo, la marca ha ideato un arredamento degno di una stazione sciistica con cabinovia, seggiovie, sedie a sdraio, insomma come se ci si trovasse in una stazione sulle montagne svizzere. Sarà possibile degustare e conoscere diversi saporii svizzeri: raclette classica, affumicato, aglio orsino, pepe nero, senza dimenticare il tartufo.

Imperdibile il cioccolato svizzero e la fonduta di Toblerone per dessert: per prolungare il piacere a casa, sarà disponibile, da asporto, un piatto di raclette con salumi e fonduta.



Al via la stagione sciistica Isola 2000

Sabato 16 novembre e domenica 17 novembre 2024

Luogo: Place Azur

Isola inaugura la stagione sciistica con un corner dedicato alle sue località: allestimenti con simulatore di sci e photobooth. Un'attività che dà un assaggio dello sci prima di andarci. Presso lo stand anche una ruota dei regali con numerosi premi in palio: skipass, attrezzatura, abbigliamento, pasti.

Anche sui social CAP3000 si svolgerà un concorso che permetterà di vincere 4 skipass.



Riapertura e serata clienti alla Maison du monde

Riapertura: 16 novembre 2024

Serata clienti: 21 novembre

Ubicazione: livello 0

Per celebrare la sua riapertura il 16 novembre e l'inaugurazione del suo nuovo concept, Maison du monde organizza una serata per i clienti giovedì 21 novembre.

In programma:

Taglio del nastro alle 18.

Intrattenimento di gruppo dal vivo nel negozio

Videocabina 360°

Animazione mixologica