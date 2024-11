A Monaco nel 2023 il PIL pro capite è cresciuto del 2,4% e sfiora i 100.000 euro

La performance economica di Monaco, ancora positiva nel 2023, segna per il terzo anno consecutivo una crescita solid. È quanto rivela il rapporto del Prodotto Interno Lordo (PIL), pubblicato oggi dall'IMSEE. Lo studio conferma che il Principato mantiene la sua dinamica, in linea con altri indicatori chiave quali l'aumento del fatturato, la crescita del commercio estero e quella sostenuta dall'occupazione salariata. In un contesto mondiale incerto, la resilienza dell'economia monegasca illustra un modello economico di successo,



Capace di creare e preservare una ricchezza sostenibile. Nel 2023, il prodotto interno lordo del Principato di Monaco raggiunge 9,24 miliardi di euro, contro 8,36 miliardi nel 2022, con un aumento del 5% corretto per l'inflazione. Anche se leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, questa solida crescita conferma la vitalità dell'economia monegasca, sostenuta da un decennio di prestazioni impressionanti con un aumento totale del 46,5%, che equivale a una crescita annua media del 4,3%.

Le prestazioni settoriali dell'economia monegasca nel 2023 riflettono una dinamica contrastata, con variazioni nominali che oscillano tra il -6% e il +30%.

Dei dodici Grandi Settori di Attività (GSA), sette hanno registrato un aumento del loro PIL, Testimonianza della vitalità e dell'innovazione di alcuni settori trainanti dell'economia.

Questa eterogeneità settoriale sottolinea la capacità di adattamento dell'economia monegasca, che, nonostante le fluttuazioni in alcuni settori, mantiene un percorso di crescita globale solido e diversificato. I settori di punta dell'economia monegasca - Attività scientifiche e tecniche, servizi amministrativi e di supporto, attività finanziarie e assicurative, nonché il commercio all'ingrosso - continuano a svolgere un ruolo centrale nella creazione di ricchezza. Il loro contributo cumulato al PIL è aumentato ancora quest'anno, rappresentando ormai più della metà della ricchezza generata nel Principato.

Questa concentrazione sottolinea l'importanza strategica di questi settori, veri pilastri della crescita monegasca, che rafforzano la resilienza economica nell'attrarre talenti, capitali e innovazioni. Nel 2023, il PIL «pro capite» di Monaco si avvicina ai 100.000 euro, con una crescita reale del 2,4% su un anno e un aumento di oltre il 26% in dieci anni.