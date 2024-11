Taxe d’Habitation: a Nizza é stangata

Brutte notizie per i proprietari di seconde case: la Taxe d'Habitation del 2024 si è rivelata una vera e propria stangata.

Un po’ dappertutto, a Nizza in particolare dove entro metà dicembre chi ha optato per il versamento mensile con prelevamento diretto dal conto dovrà saldare la differenza.



La tassa, per un appartamento medio comprensivo di garage, sale da 1.919 euro a 2.339,00 con un incremento di 420 euro pari al 21,88%.