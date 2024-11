Monaco, al Museo Oceanografico una tavola rotonda sulle missioni polari

La ricerca italiana ai poli, le priorità scientifiche, le missioni internazionali. L’importante tematica delle missioni polari sarà al centro della Tavola Rotonda organizzata dalla Dante Alighieri Comitato di Monaco giovedì 21 Novembre 2024 dal titolo “Le Missioni Polari Italiane e non solo: Come, Quando e Perché”. L’attenzione di ricercatori e scienziati infatti attualmente si rivolge in modo particolare su Artico e Antartico, considerati territori “particolarmente sensibili e vulnerabili ai cambiamenti climatici in corso”.

L’evento didattico, sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, in partenariato con l’Istituto Oceanografico Fondazione Prince Albert I e con il supporto del Governo Monegasco – Direzione degli Affari Culturali, prenderà avvio al Museo Oceanografico: Sala delle conferenze, alle ore 17:00.

Interverranno: Carlo Barbante, Direttore dell’Istituto di Scienze Polari – CNR e Professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Nathalie Metzler, Vice Direttore Dell’Istituto polare francese e con la partecipazione di Florence Descroix- Comanducci Direttore IAEA; Cyril Gomez vice-Direttore Generale IO-FPAI; Celine Le Bohec (in collegamento dalla stazione di ricerca francese Alfred Faure) per CSM & CNRS; Salomé Mormentyn responsabile missioni polari FPA2; Marcello Pica Presidente MAMA; Luigi Sinapi Direttore IHO; Matteo Monzali & Florian Heinze studenti borsisti FPA2 (in collegamento video).

Un parterre d’eccezione, dunque, per affrontare un tema al quale è legata un’importante sfida per il nostro futuro e che vede impegnata da sempre l’Italia con missioni polari e contributi essenziali alla ricerca. Il Principato di Monaco - paese dove S.A.S. il Principe Alberto I, scomparso nel 1922, fu il pioniere dell’oceanografia moderna e dove attualmente S.A.S. il Principe Alberto II si impegna con la FPA2 a salvaguardare e far progredire la salute globale - rappresenta dunque con il Museo Oceanografico una sede d’eccezione per affrontare e divulgare le tematiche legate ai Poli.

INGRESSO: Libero Prenotarsi entro il 18 Novembre info.dantemc@gmail.com tel +377 97 70 89 47