Voglia di neve: quando si potrà andare a sciare?

Voglia di neve, voglia di sci: è la stagione che detta la linea.

Non a caso la Francia, con 51 milioni di giornate, è al secondo posto al mondo, preceduta solo dagli Stati Uniti, per la pratica degli sport invernali. La seguono, nell’ordine, Austria, Italia e Svizzera.



Le stazioni delle Alpi Marittime per buona parte hanno fissato le date di apertura degli impianti.

In alcune i primi fiocchi di neve caduti hanno fatto crescere l’attesa per l’inaugurazione della stagione, grazie anche alla neve scesa lo scorso 12 novembre.



Per prime ad aprire gli impianti Isola 2000, La Colmiane e Auron.





Queste le date fino ad ora comunicate dell’apertura degli impianti .



Vallée de la Tinée (06)

Isola 2000: 7 dicembre 2024

La Colmiane: 7 dicembre 2024

Auron : 7 dicembre 2024

Beuil les Launes : 21 dicembre 2024

Gréolières les Neiges : 21 dicembre 2024

Roubion - Les Buisses : 21 dicembre 2024

Sainte Anne la Condamine : 16 dicembre 2024

Valberg: non ancora comunicata la data

Pré-Alpes d'Azur (06)

Gréolières 1400 (Alias Gréolières-les-neiges): 21 dicembre 2024

L'Audibergue : 28 dicembre 2024

Massif du Mercantour (06)

Castérino : 21 dicembre 2024

Estenc-Entraunes : Pas de date d'ouverture officielle, ce sera en fonction de la neige

Val Pelens : Pas d'ouverture de la station cette année

Vallée de la Vésubie (06)

Turini : samedi 21 dicembre 2024

Le Boréon : Apertura durante le vacanze natalizie, soggetta a presenza della neve

Vallée d'Allos (Alpes de Haute-Provence)

La Foux d'Allos: 14 dicembre 2024

Val d'Allos - Le Seignus: 21 dicembre 2024

Praloup: 14 dicembre 2024

Chabanon: 30 novembre 2024, se la neve lo consente altrimenti il 22 dicembre

Montclar: 7 dicembre se la neve lo consente altrimenti il 21 dicembre.

Le Sauze: 14 dicembre 2024

Montclar: 7 dicembre 2024 i week-ends e definitivamente dal 21 dicembre 2024

Serre Chevalier: 7 dicembre 2024

Hautes-Alpes

Crévoux: 21 dicembre 2024

Montgenèvre: 30 novembre 2024

Superdévoluy / La Joue du Loup: 14 dicembre 2024

Chaillol: 16 dicembre 2024

Orcières Merlette: 14 dicembre 2024

Les Orres : 7 dicembre 2024

Ancelle: 14 dicembre 2024

Puy-Saint-Vincent: 14 dicembre 2024

Abriès en Queyras: 20 dicembre 2024

Aiguilles en Queyras: 20 dicembre 2024

Molines en Queyras: 21 dicembre 2024

Arvieux en Queyras: 21 dicembre 2024

Ceillac: 21 dicembre 2024

Crévoux: 21 dicembre 2024

Le Chazelet: 21 dicembre 2024

Réallon: 14 & 15 dicembre 2024 durante i week end. Definitivamente dal 21 dicembre 2024

Risoul: 21 dicembre 2024

Saint Léger les Mélèzes: 21 dicembre 2024

Saint Véran: 21 dicembre 2024

Sainte-Anne la Condamine: 21 dicembre 2024

La Grave la Meije: 22 dicembre 2024

Laye en Champsaur: 23 dicembre 2024

Pelvoux-Vallouise: 23 dicembre 2024

Vars: 24 dicembre 2024

Ristolas: 4 gennaio 2025

Serre Eyraud: 18 gennaio 2025

Vaucluse

Ventoux – Mont Serein: 11 gennaio 2025