Alliance Française di San Diego: arte e storia ispirate a Monaco

L'Alliance Française di San Diego, negli Stati Uniti, è un punto di incontro tra arte, cultura e diversità. Attualmente, sotto la direzione dell'artista e manager culturale Laurence de Valmy, ospita la mostra “Digital Art, Digital Culture” di Houda Bakkali con un'ampia gamma di opere ispirate al Principato di Monaco. Ma oltre a questo incontro con le nuove tecnologie e la creatività, il locale ospita anche incontri con la letteratura, la gastronomia, il cinema e la storia.

Uno degli incontri più significativi è stato quello con il signor Max Gurney, veterano decorato della Seconda Guerra Mondiale e Console Onorario di Monaco a San Diego, ha raccontato il suo ruolo e la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale, i suoi incontri con Grace Kelly e il Principe Alberto, fino al suo recente viaggio per commemorare gli 80 anni dal D-Day.

Secondo l'Alliance Française di San Diego il signor Gurney, che aveva 21 anni nel 1944, ci ha raccontato, con ricordi precisi e un astuto senso dell'umorismo, del suo ruolo nel Servizio Informazioni della Settima Armata del generale Patton, dove era responsabile dell'interpretazione e della traduzione delle comunicazioni radio durante l'Operazione Torch (1942-1943), che mirava a liberare i territori e i protettorati francesi in Nord Africa.

Dopo la guerra, ha continuato il suo legame con la Francia lavorando per la Pan Am Airlines, gestendo le operazioni a Nizza, Marsiglia e Mentone tra il 1957 e il 1991. Nel 1966, Gurney è stato insignito della Médaille du Mérite dal senatore Francis Palmero per il suo contributo. Il suo messaggio e la sua lezione di vita erano: “Non perdere mai la speranza”.