Monaco, inaugurato a Venezia il primo Casinò di Monte-Carlo sul mare

Per la prima volta nella sua storia, Monte-Carlo Société des Bains de Mer esporta il suo know-how storico nei Giochi a livello internazionale. Il primo Casinò di Monte-Carlo, al di fuori delle frontiere monegasche, è stato inaugurato giovedì 14 novembre a Venezia (Italia), a bordo della lussuosa nave da crociera Crystal Symphony, alla presenza di Manfredi Lefebvre, Presidente Esecutivo di A&K Travel Group, Stéphane Valeri, PresidenteDelegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, accompagnato da Geoffrey Kent, Fondatore & Presidente Emerito di Abercrombie & Kent, Pascal Camia, Direttore dello Sviluppo Internazionale (SBM) e Philippe Allavena, Segretario Generale dei Giochi. L'esperienza del Grand Art du Jeu, firma della Monte-Carlo Société des Bains de Mer dal 1863, sarà applicata su tutte le navi future della compagnia Crystal. Si tratta della prima concretizzazione operativa del Gruppo nella sua nuova strategia di sviluppo internazionale avviata nel 2023.



La combinazione di due savoir-faire, due universi di grande lusso



Questa inaugurazione illustra il primo atto della partnership tra Stéphane Valeri, presidente delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) e Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di A&K Travel Group, in rappresentanza della compagnia Crystal Cruises. Un contratto di franchising dei marchi è stato firmato il 20 giugno 2024 da Pascal Camia, direttore dello sviluppo internazionale della Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Cristina Levis, presidente e amministratore delegato di A&K Travel Group, per aumentare l'offerta di intrattenimento a bordo delle crociere di grande lusso Crystal, e far vivere il brivido del gioco d'azzardo in stile Monte-Carlo a nuovi target di clientela.

Ed è già fissato un secondo appuntamento: il 18 dicembre prossimo aprirà un altro casinò di Monte-Carlo al Crystal Serenity, con partenza da Fort Lauderdale (Florida, USA) con tre tavoli da gioco e trentadue slot. In futuro, tutte le future navi da crociera Crystal (escluse le navi da spedizione) avranno a bordo un Casinò di Monte-Carlo.



Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha diretto la progettazione di questi nuovi casinò per prolungare, in acque internazionali, l'esperienza della «Grande Arte del Gioco» che ha riscosso successo dal 1863. I croupier di Crystal, formati ai metodi d'eccellenza della scuola dei Giochi della SBM, prolungano così i codici e i gesti monegaschi. Un audit e una formazione annuali sono previsti per rendere duraturo e sviluppare continuamente il tasto Monte-Carlo.



L'essenza del Casinò di Monte-Carlo



Distribuito su 110 metri quadrati, il casinò è stato progettato e realizzato dall'Ufficio studi di Monte-Carlo Société des Bains de Mer sotto la guida di Olivier Bernard, Direttore dello sviluppo immobiliare, presente anche a questa inaugurazione. Lo spazio riprende gli elementi decorativi del Salon 1889, un salone privato in stile belle époque situato nel cuore del tempio del Gioco monegasco: lampadario centrale in cristallo, ripresa dei motivi delle moquette e dei rivestimenti ... I croupier indossano con orgoglio le stesse uniformi.

"La diffusione del Casinò di Monte-Carlo oltre i nostri confini è, per noi, un atto simbolicamente forte. Testimonia la nostra volontà di aprirci a nuovi mercati - spiega Stéphane Valeri, Presidente-Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. - Questa offerta esclusiva per una clientela di alto livello si iscrive in una prospettiva di sviluppo, soprattutto nel mercato americano. Sono convinto che l'esperienza di crociera di lusso definitiva progettata da Crystal, unita alla nostra esperienza riconosciuta a livello mondiale, rafforzerà ulteriormente la notorietà dei nostri marchi. Vorrei ringraziare i nostri team per la loro professionalità e il loro impegno. Hanno saputo unire le loro competenze e le loro competenze a vantaggio delle ambizioni dei nostri due Gruppi per il successo di una collaborazione ormai storica".



Pascal Camia, direttore dello sviluppo internazionale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, aggiunge: "Esportando la grande arte del gioco d'azzardo in stile Monte-Carlo e esportando il suo know-how ai croupier di Crystal Cruises, il nostro Gruppo, sotto l'impulso del suo Presidente Delegato, si dirige verso nuovi orizzonti. Con i nostri tavoli e slot machine, siamo lieti di portare la nostra esperienza a Crystal Cruises. La compagnia di crociere propone ora ai suoi passeggeri un'offerta che perpetua da oltre 160 anni la reputazione di Monte-Carlo. E non ho dubbi che molti giocatori vorranno continuare la loro esperienza a Monaco."

"Non potremmo essere più orgogliosi di svelare stasera il primo Casinò di Monte-Carlo in mare a bordo della Crystal Symphony- , dichiara il presidente esecutivo di A&K Travel Group, Manfredi Lefebvre -. Non c'era altra scelta per un partner di gioco che Monte-Carlo Société des Bains de Mer, fondata più di 160 anni fa e che si posiziona come leader mondiale nel settore dei casinò. Conosco il team da molti anni e, come Crystal, è impegnata a offrire esperienze di alto livello che soddisfino le esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo".



Cristina Levis, CEO di A&K Travel Group: "Dopo aver visto quanto mancava un'offerta di giochi a bordo ai nostri clienti, sapevamo che potevamo ritrovare l'essenza della vecchia esperienza dei casinò Crystal, aggiungendo nuovi elementi al nostro marchio, e trovando un partner che supera tutte le nostre aspettative. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in collaborazione con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Come Crystal, il Monte-Carlo Casino incarna la raffinatezza assoluta e l'attenzione ai dettagli, e siamo ansiosi di sentire i feedback dei clienti che ci hanno chiesto questa importante evoluzione".