Cagnes sur Mer, lo Shopping Promenade Riviera si rinnova e avvia nuove offerte (Foto)

Novità al Polygone Riviera, il grande centro commerciale di Cagnes sur Mer che ora si chiama Shopping Promenade Riviera.

Ad un anno dalla sua acquisizione, Shopping Promenade Riviera, acquisita dal gruppo Frey, presenta la sua nuova strategia per il 2025 che tende ad offrire ai visitatori un'esperienza d'acquisto arricchita e un'offerta plurale, in contesto eccezionale.

Giochi e divertimenti

L’offerta si arricchisce con l'arrivo esclusivo di SpeedPark, marchio del complesso ricreativo al coperto: 5.000 metri quadrati che assicurano un intrattenimento sensazionale offerto a

visitatori: kart, bowling, laser game, biliardo, sala giochi, sala quiz.



Gastronomia

Aperta anche una nuova area gastronomica, uno spazio di una decina di ristoranti vicino alla Place des Arcades.

Affacciato sul Malvan e sulla natura circostante, la nuova zona vegetata con all’interno terrazze, pergolati e teli ombreggianti accoglierà i visitatori desiderosi di un momento conviviale.

Per gli appassionati dello street food, nuove insegne arricchiranno l’offerta nei pressi del Cinema CGR.



Un'offerta shopping rinnovata con una selezione di marchi di tendenza

Disponibili anche nuovi concept store di prêt-à-porter, apprezzati dai visitatori e dalla Generazione Z come Pull&Bear o Bershka.

Per quanto riguarda lo sport e l’abbigliamento, JD Sports aprirà il suo flagship store, tra i più grandi d'Europa. Con una superficie di 1.200 metri quadrati, il marchio offrirà un'esperienza di shopping coinvolgente su 2 piani e l'accesso alle ultime collezioni di marchi iconici (Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, The North Face).



La street art al centro del percorso

Vera passeggiata artistica e culturale, il centro continua nela sua vocazione di rendere l'arte accessibile a tutti offrendo una gradevole esperienza ai visitatori.

Artisti regionali come Jennifer Miller o César Malfi, artisti nazionali come

Il Braga, o anche internazionali come Kraser o Ravo, si sono impadroniti dei muri per immergere il visitatore nel loro universo artistico.



Una nuova area giochi e relax a Cagnes-sur-Mer

Luogo di cultura ma anche luogo di vita, i visitatori potranno godere di uno spazio verde dedicato al relax, ai giochi e alle passeggiate.

Il Social Club®, una pietra miliare del gruppo Frey è un luogo di aggregazione e scambi (mostre, workshop) nel quale il territorio e l'associazionismo locale si incontrano per dare spazio ai loro progetti, a beneficio della popolazione.





Shopping Promenade Riviera, impegnata per il commercio sostenibile

Il centro commerciale è già stato certificato “Excellent” per l’ambiziosa strategia e l’impegno ambientale, ora verranno installati ulteriori 2.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che consentiranno una produzione di 380 MWh/anno. Questo costituisce un risparmio del 12% sul consumo delle aree comuni del sito



Per celebrare la magia delle vacanze di fine anno e di questa nuova avventura, il centro invita i suoi visitatori a venire e divertirsi per trascorrere una serata di festa con gli amici o la famiglia.