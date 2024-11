New Moods, dal 5 dicembre a Monaco rinasce un'istituzione

Creatrice di spettacoli dal 1879, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer si appresta a riaprire la più intima delle sue sale da concerto, che dal 2008 al 2011 aveva messo in luce i giovani talenti della scena rock & folk locale. Il Moods, che tutto Monaco aspettava con impazienza, diventa il New Moods.

Il luogo mitico aprirà le sue porte il 5 dicembre sulla Place du Casino, dopo un'inaugurazione ufficiale il 30 novembre prossimo, e sarà diretto da Stéphane Lobono. In programma, musica dal vivo, atmosfera rock, folk, blues, DJ set, stand-up e finger food di Chef. Un revival la cui iniziativa spetta a Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, per continuare a sviluppare l'offerta festiva del Gruppo nel Principato, in particolare durante la bassa stagione.



Monte-Carlo Société des Bains de Mer, terra delle arti e della musica dal 1879



È all'Opéra di Monte-Carlo che la Société des Bains de Mer accoglie i primi artisti, rivelando i primi talenti già nel 1879. Massenet, Saint-Saëns, Bizet... i più grandi compositori si riuniscono a Monte Carlo. Il jazz fa la sua entrata negli anni '20, seguito dal music-hall e dalla varietà già nel 1931 sulla prima scena galleggiante dello Sporting d'été, prima dell'arrivo del clubbing al Jimmy'z Monte-Carlo a cavallo degli anni '70. Da un secolo e mezzo, Monte-Carlo Société des Bains de Mer evolve la sua offerta artistica con il passare del tempo.



È accanto ai grandi palchi e ai grandi eventi musicali che è apparso il Moods, nel 2008, come un ovni, sulla Place du Casino. Una piccola sala aperta alla scena musicale locale, piena di energia, che offre una vicinanza e un'interazione con il pubblico senza pari. Dopo più di 10 anni di assenza, il Moods riprende vita, in un nuovo scenario con una nuova formula. Il New Moods aprirà le sue porte il 5 dicembre 2024 alle ore 18:00.

Il New Moods: after work, musica dal vivo, stand up e finger food



La sala da spettacolo intimista e soffusa, quasi nascosta sotto l'iconico Café de Paris, si è adornata di velluto, di toni rossi e dorati. La scena è sempre in contatto diretto con il pubblico. In questa decorazione chic e soffice, si sono inseriti degli strumenti musicali, tra cui la chitarra elettrica Showster, appartenente al defunto Jean-René Palacio, Direttore artistico della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dal 1999 al 2021.



New Moods mette in risalto i tributi e le cover delle leggende del pop, del rock e del blues. Un'atmosfera festosa, multigenerazionale, portata da giovani talenti di qui e di fuori, come Fabio Treves Bluesband, gli Stincky Fingers, o i Beatbox.



Avviso agli amanti della commedia, spettacoli di stand-up saranno offerti puntualmente. Sono già previsti, per questa prima stagione, gli umoristi Tareek e Hassan da Monaco.



La serata al New Moods :

. Dalle 18:30 alle 20:30: il after-work musicale con un set DJ

. Dalle 20:45: lo spettacolo - concerto dal vivo in 2 o 3 parti o stand-up

. Dalla fine dello spettacolo fino a mezzanotte: set DJ



Finger food firmato Marcel Ravin

Nella sua nuova formula, il New Moods propone un menu di finger food firmato da Marcel Ravin, chef doppiamente stellato al Blue Bay. Si condividerà (o no) il Nougatine di Brie al tartufo con frutta, il Mendiant e pane tostato, il Bonbon de datte au foie gras d'anatra e popcorn al curry, la Friture d'éperlan, salsa Tartare al peperoncino d'Espelette, Beignet de crevettes, salsa chili ... le Rochers de Marcel «Coco/ Arachide Maracuja», Piqué di frutta fresca o il Pot di gelato fatto in casa.

Sul fronte bar, si testeranno i cocktail di firma: il New Moods Cuban, Havana 7, Sugar, Lime Juice, Mint leaf, Angostura Biter, Champagne, il Rasperry Fool, Gordons Gin, Chambord, Lemon Juice, Egg white, Raspeberry, e il Sweet Mexican, Casa migos Reposado, Apricot Juice, Lime Juice, Zucchero, Angostura amaro. Ma anche i famosi rum Havana 3 e Havana 7, e il rum Clément «Marcel Ravin», creato appositamente per l'apertura del Blue Bay Marcel Ravin, dove si mescolano aromi di cacao, cuoio e vaniglia.



Stabilimento stagionale, la cui vocazione è di animare la stagione sulla Place du Casino, il New Moods sarà aperto dal 5 dicembre 2024 al 29 marzo 2025, poi ogni anno da ottobre a fine marzo, dal giovedì al sabato, dalle 18:00 alle 24:00.



La magia del New Moods non si limita alle sue serate di apertura: il luogo sarà completamente privatizzabile fuori dalle giornate di apertura, per tutti i momenti di festa, per grandi e piccini. Tutto è possibile al New Moods