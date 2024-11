Villefranche sur Mer. Esposte le fotografie di Antanas Liutkus “Les lituaniens sur la Riviera” (Foto)

La Chapelle Saint-Elme a Villefranche sur Mer ospita, fino al 26 gennaio 2025, la mostra “Les lituaniens sur la Riviera” che propone le fotografie di Villefranche di Antanas Liutkus.

Un’immersione, interessante quanto coinvolgente, dei momenti di vita della comunità lituana presente da tempo nella cittadina della Costa Azzurra.

Villefranche ha accolto, tra il 1941 e il 1953, un diplomatico lituano, Antanas Liutkus.

Il diplomatico di carriera era anche fotografo e ha scattato interessanti istantanee di famiglia e della comunità lituana, come lui in esilio sulla Riviera: intellettuali, artisti, scrittori; documentati anche nei loro costumi tradizionali festivi.

Sono esposti pochi quadri a colori e molte foto in bianco e nero: nella casa di campagna dove il diplomatico/artista viveva con la famiglia (la rustica Villa America) o in giro per la Riviera, spesso in riva al mare.

Tutte le foto sono interessanti: un pezzo di storia.

Alcune con aneddoti curiosi da tempi di guerra o di dopoguerra.

Come quella del giardiniere italiano che, in cambio dell’alloggio, coltivava l’orto di sussistenza e i garofani da vendere al mercato.

Oppure dell’agnello che veniva offerto al macellaio - panettiere del Colle in cambio del pane quotidiano.

Vi è anche un selfie, con la dicitura: l’inventore del selfie.

La Chapelle Saint-Elme si trova nella Citadelle Saint-Elme in Place Emmanuel Philibert a Villefranche-sur-Mer.