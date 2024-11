Veglione di Capodanno, all'Opéra Monte-Carlo un 31 dicembre indimenticabile

Per la prima volta, l'Opéra de Monte-Carlo propone una serata unica in cui l'eleganza dell'opera incontra l'eccellenza della gastronomia nella cornice sontuosa di Monte-Carlo per rendere il Capodanno un momento d'eccezione.

L'Opéra de Monte-Carlo offre un'immersione poetica nella storica sala Garnier con l'opera L'elisir d'amore di Donizetti e, per chi desidera continuare la serata in compagnia degli artisti della produzione, un'esperienza unica che unisce arte e gastronomia nel prestigioso ambiente della galleria Hauser & Wirth.

Le formule offerte

• Formula Serata lirica: Lasciatevi incantare dalla magia di un'opera emblematica dell'opera italiana del XIX secolo. Un melodramma giocoso di poesia e umorismo, in una raffinata produzione con artisti di fama internazionale.Un momento unico nello scenario eccezionale dell'Opera di Monte-Carlo! Prezzo: Tra 110 e 280 € a testa

• Formula Velata lirica e festosa: Per un'esperienza completa, prolungate la serata con una cena di gala esclusiva. Avrete l'opportunità di condividere un momento speciale con diversi artisti della produzione. Dopo lo spettacolo, raggiungi la prestigiosa galleria d'arte Hauser & Wirth, dove l'arte contemporanea si mescola con il cibo, la musica e lo spirito di festa per una celebrazione indimenticabile.

Al vostro arrivo, sarete accolti (e) con un bicchiere di champagne, in un ambiente elegante e contemporaneo. A tavola, vi aspetterà un menu di gala, appositamente ideato per l'occasione da chef appassionati. Durante questa cena, lasciatevi sorprendere da un'atmosfera musicale incantevole, che mescola eleganza e spontaneità. Questa atmosfera unica vi accompagnerà fino al nuovo anno che accoglieremo insieme. Prezzo: 980 €/pers. Questo pacchetto include un posto in 1a categoria per L'elisir d'amore, la cena e la celebrazione della vigilia di Natale.

Cena di gala: CAVIALE e Siviera in ceviche marinata con succo di clementine, avocado untuoso, ARAGOSTA e mazzetto di pesce cotto alla plancha, polenta di mais fresco, patate dolci, burro bianco al lime, MANZO ANGUS Cuore di filetto arrosto intero con pepe di sancho, sfilettato alla Royale, verdure antiche saltate, FRUTTA ESOTICA

Cocco morbido e limone nero, marmellata di mango con bacche di passione, sorbetto di bergamotto, DOLCETTI & CIOCCOLATINI. CAFFÈ & TÈ. Champagne: R de Ruinart, Vino Bianco: Loire - Sancerre "Clos du Roy" - Pascal Jolivet - 2022. Vino Rosso: Bordeaux - Saint Emilion-Château Belregard-Figeac - 2017