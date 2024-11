Nizza: oggi apre i battenti il Villaggio di Natale

Mancano poche ore: oggi, venerdì 29 novembre 2024 , aprirà i battenti il Villaggio di Natale di Nizza e sarà possibile avventurarsi, a due passi dalla Promenade, nella magica atmosfera delle festività di fine anno.



Cosa ci riserva quest’anno il Village de Noël aperto fino al 1° gennaio 2025?





Marché de Noël

60 chalet con una vasta gamma di prodotti di Natale, una piacevole combinazione di sapori, odori e artigianato. Prodotti di Natale, vin brûlé, birre di Natale, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne e altre specialità, socca, cialde... in grado di deliziare le papille gustative dei buongustai.



Le attività natalizie a Nizza saranno proposte al Jardin Albert 1er, in Place Massena, sulla Promenade du Paillon, Place Rossetti, Gare du Sud, al Parc Phœnix e nei quartieri di Nizza.



Da venerdì 29 novembre, le luci di Natale a Nizza illumineranno la città con decorazioni luminose al 100% a LED offrendo uno spettacolo laser in Place Masséna.



Per un magico Natale a Nizza, attività magiche e tanti giochi saranno proposti gratuitamente per la gioia dei bambini.



Gli elementi essenziali del Natale a Nizza 2024

Villaggio di Natale al Jardin Albert 1er con i suoi chalet e 4 nuovi spazi decorati e animati

Ruota panoramica, grande giostra sugli alberi, area ristorante in Place Masséna

Novità al Villaggio di Natale: eventi danzanti per tutti ed eventi speciali per i senior

Attività per famiglie con la presenza di Babbo Natale

Serate musicali il giovedì e il venerdì, spettacoli gratuiti nei fine settimana

Grande parade dello shopping - Avenue Jean Médecin

Lou Presèpi, il presepe a grandezza naturale di Place Rosetti

Villaggio di Natale - Giardino Albert 1er

Orari di apertura del Villaggio di Natale dal 29 novembre 2024 al 1 gennaio 2025:

Dal lunedì al mercoledì: dalle 12 alle 21

Giovedì e venerdì: dalle 12 alle 23

Sabato: dalle 11 alle 23;

Domenica: dalle 11 alle 19.

24 e 31 dicembre: dalle 12 alle 19;

25 dicembre e 1 gennaio: dalle 14 alle 21

Venerdì 29 novembre dalle 18 alle 21 : Lancio delle luminarie, passeggiata musicale di “La carton cie et ses lutins de Noël”, presenza di Père Noël nella Casa di Babbo Natale.



Le chemin de Caléna: mercatino di Natale a Nizza

Nel vialetto principale, oltre 60 chalet di Natale ospitano una vasta gamma di prodotti artigianali e natalizi.

Stand gourmet salati e dolci con specialità di Natale, salumi e formaggi, bar ostriche, socca, waffle, birre di Natale, vin brulé.

Un'ampia area degustazione con tavoli e panche per godersi una pausa golosa.



L'angolo dei bambini

Uno spazio dolce con giochi, giocattoli artigianali, tavoli da picnic e animazione.

Strutture ludiche, giostre e stand gastronomici.



Il mondo di Babbo Natale

La casa di Babbo Natale aspetta i bambini col suo allestimento luminoso.Presenza di Babbo Natale dalle 14 alle 19 ogni mercoledì, sabato, domenica e 23, 24 dicembre 2024.I bambini possono lasciare la loro lettera a Babbo Natale.Presenza di Babbo Natale dalle 14 alle 19 ogni mercoledì, sabato, domenica e 23 e 24 dicembre 2024.Supporto per il trucco.Scatola per libri.

Attività

Nel cuore del Villaggio di Natale, attività e spettacoli unici per grandi e piccini



Attività di ballo per tutti

Sessione di swing con l'associazione Swing in Nice: lunedì 2, 9 e 16 dicembre dalle 18 alle 20.

Sessione rock con l'associazione La Semeuse: lunedì 23 e 30 dicembre dalle 18 alle 20.

Balli tradizionali Baleti con l'associazione Mar e Mountagnos: martedì 3, 10 e 17 dicembre dalle 18 alle 20.

Balli latini con l'associazione Caribe Nice: mercoledì 4, 11 e 18 dicembre dalle 18 alle 20.

Animazione speciale per anziani

Balli di gruppo con Apollo danse: lunedì 2, 9 e 16 dicembre dalle 14 alle 16.

Ballo country con Nissa country 06: venerdì 13, 20 e 27 dicembre dalle 14 alle 16.

Altre iniziative

Sessione di ginnastica: martedì 10 e 17 dicembre dalle 14 alle 15.

Serate musicali “carta bianca”.

Carta bianca musicale all'associazione studentesca Face 06: giovedì 5 dicembre dalle 20 alle 22.

Mix dal vivo di Sir Ali per il 10° anniversario della creazione della rivista Le Jazzophone: giovedì 12 dicembre dalle 20 alle 22.

Serata blind-test con France Bleu Azur: giovedì 19 dicembre.

Serata DJ: venerdì 6 e 27 dicembre dalle 19 alle 22.

Serata DJ/Baléti con il duo Dous de Dous: venerdì 20 dicembre dalle 19 alle 22.

Spettacoli del fine settimana

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 14 alle 19: “Natale in Terra”, passeggiata teatrale e musicale a cura della Compagnie Bal, e “Le bar Animé”, spettacolo di marionette della Compagnia Bitonio.



Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 14 alle 18: “La boule de neige”, teatro itinerante della Compagnie la Toupine.



Sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 15 alle 18: “Le Kabaret de Poche”, spettacolo di burattini della Compagnia Kabaret de Poche.



La ruota panoramica

Per una vista magica sul Villaggio di Natale e sulle magiche decorazioni di Place Massena.

Dal 29 novembre al 1° gennaio: dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 21 / giovedì, venerdì dalle 12 alle 23 / sabato dalle 11 alle 19 / Mercoledì 25 dicembre e 1 gennaio: dalle 14 alle 21

Mercoledì 18 dicembre dalle 18 alle 20: Cena aperitivo in cima alla ruota panoramica, serata di beneficenza a beneficio del sollievo popolare.

Zona ristorazione

Dal 29 novembre al 5 gennaio: tutti i giorni dalle 11 alle 22 / martedì 24 e 31 dicembre dalle 11 alle 19