Mougins, un ricco programma per le festività di fine anno

E’ quanto mai ricco il programma che Mougins riserva alle festività di fine anno.

Questi i “pezzi forti”.





Sabato 30 novembre 2024

En attendant Noël – Concerto delle Corali di Mougins – Ore 18

Eglise St Jacques Le Majeur

Entrée libre sans réservation

Renseignements : ecoledemusique@villedemougins.com ou 04.92.18.50.02



Journée du Téléthon – 2024 dalle 9 alle 17

Cours des Arts - Coeur de Vie Mougins.

Numerose animazioni per tutto l’arco della giornata

Mattino

Ore 9: Réveil Musculaire

Ore 9,30: Abdos Fessiers

Ore 10: Zumba

Ore 10,30: Hyrox

Ore 11: Danse

Ore 11,30: Hiit

Ore 12: Body combat

Ore 12,30: Stretching



Pomeriggio

Challenge record à battre (2 €)

Shoot Basket

Golf

Disco Golf

Concours de Jongles

Pêche aux canards



Tutta la giornata

Percorso acrobatico a partire da 5 anni





Domenica 1° dicembre 2024

Lancio delle festività di fine anno

Apertura della Maison du Père Noël, Fuochi d’artificio e luminarie

È il giorno, tanto atteso, della messa in funzione delle illuminazioni e dell'apertura della Casa di Babbo Natale, luogo di passaggio imprescindibile dei piccoli e dei grandi, nell'antico forno a pane.

In place des Patriotes grande spuntino e fotografie in compagnia di Babbo Natale e alle 19 fuochi d'artificio.

Le navette saranno in funzione dalle 15,30 alle 20



Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2024

Torna il grande gioco di Natale a cura dei commercianti locali. E’ sufficiente scansionare il codice QR durante gli acquisti per sperare di vincere i tanti regali posti in palio.

Ogni domenica anche gli artigiani partecipano al mercato contadino nel cuore di Mougins.



Venerdì 6 dicembre 2024

Saint Nicolas, Chants des enfants et ouverture de la crèche de Noël – Ore 18

E’ la festa di San Nicola ed è l’occasione per “posare” per la prima volta a Mougins, con Saint Nicolas che sarà accompagnato dal padre Fouettard, munito della sua frusta: chi avrà il coraggio di scattare insieme un selfie?

Inoltre i canti dei bambini della scuola Cabrières e cioccolato o un vin brulé offerto dalla città.

Sarà anche inaugurato il famoso presepe di Natale al Lavatoio.



Winter Party 2024 : La soirée à ne pas manquer!

L’invito è quello di partecipare alla Winter Party, una serata indimenticabile per i ragazzi per festeggiare l'inverno con la musica, con animazioni e tante in un'atmosfera di follia, incontri e ricordi.



Sabato 7 dicembre 2024

Concours amateur de bûches de Noël et atelier enfants - Dalle ore 14

L’invito è di proporre le proprie realizzazioni che saranno valutate da una giuria.

I tre migliori dolci natalizi saranno premiati con magnifici premi offerti dalla città e dai commercianti e la ricetta vincente sarà pubblicata nella rivista comunale.

I bambini potranno anche imparare elementi di pasticceria e cioccolateria in laboratori gourmet.





Dal 13 al 15 dicembre 2024

Le marché de Noël

L'occasione per uscire con la famiglia e godersi le feste di Natale in Place des Patriotes nel villaggio di Mougins.



Sabato 14 dicembre 2024

Le Père Noël dans les rues de Mougins dalle 10 alle 18

Babbo Natale e i suoi amici scenderanno dalla loro slitta per incontrare i piccoli nella Val de Mougins, a Tournamy o nel Cœur de Mougins.



Mercoledì 18 dicembre 2024- Dalle ore 15

Kermesse di Natale in Place des Arcades per i bambini con strutture gonfiabili, giochi, mascotte e un tè pomeridiano.





Venerdì 20 dicembre 2024

Happy Hour de Noël – Dalle 16 alle 19

I commercianti della galleria di Tournamy e la città propongono un «Happy Hour di Natale» per grandi: degustazione, cartomanzia, momento massaggio, tatuaggio effimero, animazione musicale lounge e blind test.



Sabato 21 dicembre 2024

Arrivée du Père Noël en 2cv – Dalle 10 alle 18

La 2cv di Babbo Natale percorrerà i quartieri commerciali di Mougins per incontrare piccoli... e grandi. Distribuzione di cartocci per tutti.